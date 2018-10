Лекар от Конго и жертва на "Ислямска държава" бяха удостоени с Нобел за мир

Гинекологът Дени Муквеге, лекувал жертви на сексуално насилие в Демократична република Конго, и Надя Мурад, язидска защитничка на човешките права, оцеляла след сексуално робство в Ирак в плен на "Ислямска държава", спечелиха Нобеловата награда за мир, съобщиха информационните агенции.

Двамата са отличени за борбата си срещу използването на сексуално насилие като оръжие при войни и въоръжени конфликти, заяви Норвежкият нобелов комитет.

"Те са помогнали на хиляди жертви на насилие в продължаващата гражданска война, която коства хиляди животи в Република Конго", съобщиха от Нобеловия комитет.

Наградата, чиято парична стойност е 9 милиона шведски крони (1 милион долара), ще бъде връчена в Осло на 10 декември.

Повече от 331 организации и личности бяха номинирани за престижната награда тази година.

2018 Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege is the helper who has devoted his life to defending victims of war-time sexual violence. Fellow laureate Nadia Murad is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. #NobelPrize pic.twitter.com/MY6IdYWN1e