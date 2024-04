Международното летище в Дубай отмени полети след невиждан дъжд (Видео)

Едно от най-натоварените летища в света – международното в Дубай – съобщи за множество нарушения в графика на полетите заради обилен дъжд. Голяма част от пистите са наводнени след валежите във вторник, а се очаква и още дъжд.

Полети са отменени, пренасочени или засегнати от прехвърляне на екипажи. Възстановяването на трафика ще отнеме известно време, посочват от летището. Дейността на аерогарата бе изцяло спряна за около половин час.

Националният метеорологичен център на Обединените арабски емирства (ОАЕ) отчете вчера най-обилното количество валежи от 75 години, съобщи БТА.

По данни на центъра в град Ел Айн в източната част на емирство Абу Даби, където е разположена метеорологична станция, за по-малко от 24 часа са паднали 254,8 милиметра дъжд.

"Страната стана свидетел на изключително събитие в климатичната си история", посочва правителството на страницата си в социалната мрежа "Екс".

Dubai's streets turned into rivers after heavy rains and flash floods. pic.twitter.com/Isktb7JXia