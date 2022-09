Над 10 хил. руски войници са под заплаха от обсада след украинската контраофанзива в Балаклея

Украинските въоръжени сили, които започнаха мащабно настъпление на 5 септември, за пръв път от пролетта освободиха относително голям град – Балаклея, в южната част на Харковска област. Но загубата на града далеч не е най-лошото, случило се на руските сили в последните три дни. Украинската контраофанзива предизвика сериозна криза в руската армия. Цялата групировка руски войски, заемаща територия от Купянск до покрайнините на Славянск в Донцека област (над 10 хиляди военнослужещи), рискуват да бъдат обкръжени, пише независимият руския сайт "Медуза".

Ситуацията на руските сили се усложнява поради скоростта, с която се придвижват украинските части- за три дни те формираха широк фронт от Чугуев до Балаклея по протежение от 20 до 50 километра.

На бойното поле не се появиха руски резерви, способни да спрат настъплението.

На 5 септември украинските войски пробиха руската отбрана, състояща се основно от хора, мобилизирани в донецките "републики" и резервисти от самата Русия.

За пръв път от началото на руската военна инвазия в Украйна, преобладаващата бронирана техника, използвана от украинската армия, бе тази, доставена от Запада и Източна Европа.

Към момента няма официална реакция на руското Министерство на отбраната, но контролираната от Русия администрация в Харковска област призна, че руснаците са загубили Балаклея.

"Сложна е хуманитарната обстановка [в Балаклея]... По същество, Балаклея не се контролира от нас. Там се предприемат опити за изтласкване на украинските сили, но там се водят ожесточени боеве и нашите войски са в покрайнините", заяви в петък ръководителят на администрацията Виталий Ганчев.

Украинските въоръжени сили публикуваха в своя телеграм-канал снимки от освободената от руските окупатори Балаклея в Харковска област, а също и селището Високополие в Херсонска област.

"Стъпка по стъпка връщаме родните градове и села", се казва в съобщението.

Източник: Украинската армия

Пробивът е извършен едновременно по няколко направления:

Без да влизат в града, настъпващите украински сили го заобиколиха от север и юг.

Всички руски войски южно от града, заради реката Северский Донец, която минава там, се придвижиха към центъра на Балаклея, отстъпвайки от няколко населени места.

От север украинците бързо завзеха Вербовка, предградие на Балаклея и съдейки по всичко, почти без съпротива предприеха пробив още по на север.

На следващия ден те стигат до пътен възел, свързващ всички руски военни части в района на село Волохов Яр (на около 15 км от Балаклея и около 20 км от фронтовата линия към 4 септември). По пътя си те освобождават околните села.

На 7 септември украинските сили стигат до друг важен пътен възел - Шевченково (появиха се снимки на украинските спецчасти, които влизат в селището).

Снимка: Иля Пономаренко @IAPonomarenko

Най-вероятно в Шевченково е превзет път, водещ от Купянск (разположен дълбоко в тила на руската армия и място, където са базирани колаборационисти, претендиращи за управлението на Харковска област) към Изюм (там е щабът на руските части, настъпващи към Донбас от север и близо до Славянск). Това означава, че снабдяването на Изюм и руските военни части, разположени в горите край Славянск, ще бъде крайно затруднено.

На 8 септември руските войски напускат Балаклея – или поне нейния център. Там влизат украински войски, които свалят руското знаме, издигнато над сградата на местната администрация.

Руските войски в района на бойните действия за загубили десетки единици военна техника – част от нея е била унищожена или повредена по време на украинското настъпление, а друга – изоставена от напускащите руски войници.

Според няколко съобщения на руски "военни кореспонденти", украинските войски са се придвижили от Шевченково почти до Купянск, а друго тяхно подразделение, настъпващо на изток, е стигнало до брега на Осколското водохранилище в района на с. Сенково.

До късно вечерта на 8 септември нямаше визуални потвърждения на тези съобщения. Потвърждението им обаче би означавало, че цялата изюмска военна групировка на Русия ще се окаже напълно отрязана от Купянск, до който Русия може да транспортира снабдяване за войските си по жп линия. Връзката на групировката с "голямата земя" ще е възможна само по понтонни мостове през река Оскол и по-нататък – по лошите пътища на другия бряг на Осколското водохранилище, където обаче също могат да се появят украински военни части.

Всичко това означава, че голяма група руски войски, състоящи се от няколко съединения с обща численост над 10 000 човека, са застрашени от оперативна обсада. Не е ясно дали Русия има резерви, за да избегне такъв сценарий. До момента украинското настъпление е срещнало слаба съпротива, за разлика от аналогичната контраофанзива на украинците към Херсон в края на август.

ISW: Украинските сили могат да завземат Купянск за 72 часа

Американският Институт за изследване на войната (ISW) допуска, че "в следващите 72 часа" украинските сили могат да завземат Купянск, ключовият град в района на контраофанзивата.

Ако това стане, руските сухопътни линии за връзка с Изюм ще бъдат сериозно затруднени, но не и напълно отрязани, посочват експертите.

