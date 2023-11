OpenAI върна главния си изпълнителен директор на поста

Създателят на ChatGPT OpenAI постигна споразумение в сряда със Сам Олтман да се върне като главен изпълнителен директор само няколко дни след отстраняването му, слагайки край на дискусиите за бъдещето на стартъпа, съобщи Ройтерс.

Компанията също така се съгласи да обнови борда на директорите, който беше освободил Олтман. OpenAI назначи Брет Тейлър, бивш съизпълнителен директор на Salesforce, за председател и също така назначи в борда на компанията бившия финансов министър на САЩ Лари Съмърс.

Олтман изрази задоволстово си от връщането на поста в „Екс“, доскоро Twitter.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…