Отиде си Дейвид Проуз, актьорът зад маската на Дарт Вейдър

На 85 години почина британският актьор Дейвид Проуз, придобил световна слава с ролята на Дарт Вейдър от оригиналната трилогия "Междузвездни войни".

Той си отиде от този свят след кратко боледуване, съобщава Би Би Си, като се позова на агента му Томас Боуингтън.

Когато е поканен за снимки от режисьора Джордж Лукас, Проуз вече е бил известен културист и тежкоатлет. Роденият в Бристъл актьор притежаваше внушителна физика и ръст 1.98 м. Ролята на Дарт Вейдър обаче е озвучена от Джеймс Ърл Джоунс, тъй като самият Проуз просто не звучи достатъчно заплашително. Това завинаги пося раздори между верните фенове на трилогията в спора им кой в действителност олицетворява лидера на Тъмните галактически сили.

Режисьорът Джордж Лукас забелязва Проуз след участието му като бодигард в "Портокал с часовников механизъм", но се колебае дали да наеме Прауз за ролята на Дарт Вейдър или на Чубака. Актьорът настоява за Вейдър, защото "хората винаги помнят лошите герои".

"Нека силата да бъде с него завинаги" - казва Боуингтън след кончината на Проуз и го нарича "герой в живота ни". По думите му загубата е "истинска, дълбока и сърцераздирателна".

Дейвид Чарлз Проуз е роден на 1 юли 1935 г. в Бристъл, Англия. Дебютът му е през 1967 г. с "Казино Роял". "Междузвездни войни" му носи международна слава. Дейвид и съпругата му Норма са родителите на три деца.

Самият актьор повече от всичко се гордееше с ролята си като "Рицар на Зеления кръст на кодекса за пътна безопасност", която той изигра в социална реклама за безопасността на движението по пътя и заради която получи истински орден Кавалер на Британската империя.