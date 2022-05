Почина актьорът Рей Лиота

Сн. ЕПА/БГНЕС

Актьорът Рей Лиота, прочут с ролите си в "Добри момчета", "Копланд", "Ханибал", почина на 67 години, предаде Ройтерс.

Негов представител съобщи, че актьорът е издъхнал в съня си в Доминиканската република, където бил за снимки на филма "Опасни води" ("Dangerous Waters"), съобщи електронното издание на британския "Гардиън". Годеницата му Джейси Нитоло го придружавала на снимките.

Лиота е роден в Ню Джърси и е изоставен в сиропиталище, откъдето е осиновен, когато е на шест месеца. "Първоначално не разбирах как родител може да изостави детето си. Бях изпълнен с енергията на човек, който е изигран. И когато най-сетне срещнах родната си майка, когато бях преминал четиридесет години, вече не бях сърдит. Това е друго пътешествие", казва Лиота пред сп. "Пийпъл".

След малки роли в телевизията и киното, Лиота е номиниран за "Златен глобус" за изпълнението си в "Нещо щуро" от 1986 г. През 1989 г. влиза в образа на Хенри Хил в класиката на Мартин Скорсезе "Добри момчета".

През 90-те години той участва в Unlawful Entry, Cop Land и Corrina с Упи Голдбърг.

Миналата година той участва във филма предистория на сериала "Сопрано” "The Many Saints Of Newark”, след като отказа роля в оригиналния сериал.

Актьорът каза през 2016 г., че съжалява, че е отказал шанса да се яви на прослушване за филма за Батман на Тим Бъртън.

Той изигра ролята на адвоката Джей Марота в аплодирания от критиката филм "Брачна история” от 2019 г., в който участваха Адам Драйвър и Скарлет Йохансон като двойка, чиято връзка се разпада. Лора Дърн спечели Оскар за най-добра поддържаща актриса за ролята на адвокат във филма.

Актьорът наскоро приключи работата си по филма "Кокаиновата мечка”, режисиран от Елизабет Банкс, който ще излезе на екран догодина.

"Ако имаш един филм, който хората помнят, е страхотно. Ако имаш два - това е фантастично", казва той пред "Гардиън" през 2021 г. в разговор по повод гангстерската драма "Добри момчета”.