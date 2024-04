Пол Саймън ще свири за японския премиер и Байдън на вечеря в Белия дом

Музикантът Пол Саймън ще свири за японския премиер Фумио Кишида и съпругата му Юко, за президента Джо Байдън и първата дама Джил Байдън на държавната вечеря, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.

82-годишният Саймън, чиято дълга музикална кариера включва хитовете "50 Ways to Leave Your Lover", "Diamonds on the Soles of Her Shoes" и "You Can Call Me Al"q е отличен за приноса си към американската песенна книга. Заедно с певеца Арт Гарфънкъл, той популяризира хитове от фолклорната музика като "The Sound of Silence", "Scarborough Fair/Canticle" и "Mrs. Robinson".

Саймън, един от любимите изпълнители на д-р Джил Байдън, беше избран в знак на "специална почит" към Кишида, защото споделя нейната оценка за творчеството на Саймън, съобщиха от офиса ѝ във вторник.

Байдън ще изтъкне и друг емблематичен американски музикант, като даде на Кишида литография в индивидуална рамка и двоен албум, подписани от пианиста Били Джоел, съобщиха от Белия дом. Байдън също така ще му подари "колекция от стари винилови плочи на велики американски музикални изпълнители", се казва в съобщението.

Менюто за държавната вечеря в сряда ще включва домашно приготвена сьомга с авокадо и червен грейпфрут и други изкусителни блюда.

Социалният секретар на Белия дом Карлос Елисондо заяви пред репортери, че Саймън ще изпее избрани песни от творчеството си след края на вечерята.

Фумио Кишида ще сключи нови споразумения с Байдън при посещението си в Белия дом, а японският бизнес ще подпише инвестиционни споразумения и ще заздрави други връзки, предаде Ройтерс.

Агенцията изброява вай-важното както следва:

Очаква се Япония и САЩ да обявят планове за модернизиране на своя военен съюз, включително промени в командването на военните сили на САЩ в Япония и повече съвместни разработки в областта на отбраната.

Очаква се на срещата на Байдън с Кишида да бъде разгледан въпросът за възможното японско участие в проекти за усъвършенствани способности на пакта за сигурност AУКУС(AUKUS). САЩ, Великобритания и Австралия създадоха AУКУС през 2021 г., за да се противопоставят на нарастващото влияние на Китай.

Междувременно може да се очакват повече съвместни патрули в Южнокитайско море след ученията на Съединените щати, Австралия, Филипините и Япония миналия уикенд, съобщи съветникът по националната сигурност на САЩ Джейк Съливан

Във вторник "Майкрософт" заяви, че ще инвестира 2,9 млрд. долара за две години, за да разшири инфраструктурата си за облачни услуги и изкуствен интелект в Япония.

Също така във вторник страните обявиха, че четири университета ще си партнират в областта на изследванията на изкуствения интелект, финансирани със 110 млн. долара инвестиции в частния сектор от страна на NVIDIA Amazon, Softbank Microsoft и други компании.

Япония се надява да приземи първия си астронавт на Луната с американския проект Artemis, който предвижда връщане на хора там до 2026 г., тъй като конкуренцията с Русия и Китай се засилва.

Очаква се Байдън и Кишида лидери да обсъдят и проект за влак-стрела в Тексас, който ще използва японска технология и инвестиции.