Радев: Управляващите чакат санкционирания за корупция политик да им каже дали ще ги бъде

"Видно е за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционирания по „Магнитски“ политик да ги уведоми дали ще ги бъде, каза държавният глава Румен Радев пред журналисти във вторник.

По думите му правителството се страхува да заседава, а парламентът го е страх да събере кворум, "докато същият този политик не им разреши”.

Изявленеито на президента идва на фона на провеждащия се в момента Съвмест за съвместно управление, на който се очаква да се разбере дали кабинетът на Росен Желязков ще бъде преформатиран и ще стане ли “ДПС-Ново начало” официална част от управляващата коалиция, каквато готовност даде Пеевски.

Попитан очаква ли рокади в правителството, държавният глава заяви, че не може да каже, а "това ще реши г-н Пеевски”.

"Изобщо не ме изненадва. Те са просто едно цяло", отговори Радев на въпрос дали го е признанието на Бойко Борисов от петък, че познава Делян Пеевски от 20 годинии, двамата имат разбирателство, и когато Пеевски каже нещо, Борисов изпълнява.

"Опитният Борисов и менторът му"

Радев коментира и инициираните от ДПС промени в закона за Националната служба за охрана, с които администрацията на държавния глава беше лишена от транспортните услуги на НСО, както и последвалото искане от Пеевски към финансовия министър да предпиреме "спешни действия", за да се осигурят средства за служебни коли на президентството.

"Вносителят на законопроекта, с който се отнеха автомобилите на моята администрация, в оценката за въздействие е записал, че промяната не води до допълнителни разходи. Вносителят от "ДПС-Ново начало". Същото това "Ново начало" вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентската администрация. Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички“, заяви президентът.

В отговор на промените Радев обяви, че ще е солидарен със служителите на президентството и също ще пътува с личен автомобил. Така през последните два дни той се движи със семейната "Шкода“ и дори посрещна унгарския държавен глава с нея. Президентството няма нито служебни коли, нито бюдбет, с който да закупи такива.

Радев няма да организира обществена поръчка за служебни коли

По думите на Радев управляващите не искат да слязат от лимузините, а неговата администрацията му ще продължи да изпълнява задълженията си с личните усилия на своите служители.

Той допълни, че няма да организира обществена поръчка за служебни автомобили, защото се създава излишен разход.

"Обществени поръчки за коли, за гориво, за гараж, за гараж - такива няма да правя. Резултатите от тях можем да ги очакваме чак за следващата администрация, не за моята. Не искам да предрешавам избора на следващата администрация, която може да има различни предпочитания”, каза държавният глава.

"Някой иска да направи сензация с президентската институция"

Президентът говори и във връзка с проверката на Комисията за защита на конкуренцията срещу неговата администрацията за дарение по "Българската Коледа". В понеделник КЗК стартира открито производство срещу администрацията на президента във връзка с медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа" заради жалба от фирма-конкурент, засягаща последното издание на инициативата.

Според Радев процедурите за купуване на оборудване по "Българската Коледа" се извършват по ясен и прозрачен начин.

"През годините е имало и други обжалвания и те винаги са печелени от "Българската Коледа" и аз нямам никакви съмнения. Това са рутинни процедури. Тази година някой се опитва да направи сензация с негативна конотация за президентската институция. Нищо такова няма да се получи”, каза Радев.

Той поиска управляващите да бъдат попитани защо “всяка година 550 деца разчитат на благотворителни инициативи като "Българската Коледа", за да бъдат лекувани и защо Националната здравноосигурителна каса отказва животоспасяващи лекарства на тези деца.