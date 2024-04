Рухна фасадата на пламналата сграда на старата борса в Копенхаген

Рухна сградата на историческата стара фондова борса на Копенхаген, която пламна преди два дни, но огънят бе потушен по-рано в четвъртък. Copenhagen's historic old stock exchange building collapsed on Thursday, days after being engulfed in flames.

"За съжаление фасадата откъм канала "Фредериксхолмс" се срути", се казва в публикация в социалната мрежа "Екс" на службите за спешни действия. Няма данни за пострадали хора, а районът е бил евакуиран.

Пожарникари се бореха две денонощия в огненото бедствие в историческата сграда от ХVІІ век, която бе в процес на реновация. Пожарът унищожи голяма част от сградата, а още във вторник падна островърхата ѝ кула (шпил) и се разруши голяма част от покривната конструкция.

Тази нощ все още бушуваха пламъци, основно в мазето на сградата, но те бързо бяха потушени, съобщиха спасителните служби. В някои части на постройката са останали само външните тухлени стени, а всичко останало е изпепелено, казаха те. Има обаче и помещения, в които са се запазили подгизналите от пожарникарската пяна подове.

"Работата по укрепването на това, което е останало от външните стени ще продължи през по-голямата част от деня", заяви противопожарната служба на Копенхаген в социалната мрежа "Екс". Съобщено, че до стените се редят големи контейнери, пълни с тухли, чрез които да се подпрат стените и така да се предотврати пълното срутване на историческата сграда. Обявено бе, че пожарникарите ще останат на място още 24 часа.

По-късно обаче дойде новината за срутилата се част от основната фасада на 400-годишното здание.

Датската търговска камара, която е собственик на сградата и я използваше като своя централа, се зарече да възстанови емблематичната постройка, в която до 1974 г. се помещава датската фондова борса.

Кметът на Копенхаген Софи Хесторп Андерсен заяви, че идния месец ще замине за Париж, за да проучи как е била възстановена катедралата "Нотр Дам", която преди пет години също бе опустошена от пожар, но бе възстановена и предстои откриването ѝ през декември.

Полицията заяви, че установяването на причината за пожара, който мина без жертви, може да отнеме месеци.