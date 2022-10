Русия стана най-големият доставчик на оръжие за Украйна

Отстъпвайки, руската армия изоставя на бойното поле повече военна техника и въоръжение, отколкото която и да е западна страна е предоставила на Украйна откакто е започнала войната, съобщава американският в. "Уолстрийт джърнал", позовавайки се на аналитични данни от открити източници и военни експерти.

Украинските войски се сдобиха с особено много техника през септември, при контраофанзивата за освобождаване на Харковска област. Много танкове, БТР-и и бронирани машини бяха изоставени в изправно състояние, други се нуждаят от незначителен ремонт и след като той приключи, бързо се въвеждат в бойни действия. Освен това бягащите руски войски са оставили цели складове със снаряди за оръдия съветско производство, които в украинската армия са били на привършване.

Цялото това въоръжение украинците ще ползват в хода на продължаващата контраофанзива, което им дава превъзходство над руските части, пише "Уолстрийт джърнал".

"Руснаците вече нямат предимство по отношение на огнева мощ", казва пред вестника командирът на артилерийски батальон на харковския фронт. "До началото на настъплението ние притиснахме всичките им артилерийски части, а след това се придвижихме напред толкова бързо, че те даже нямаха време да заредят своите танкове с амуниции и гориво. Те просто бягаха и оставиха всичко", допълва той.

И обяснява, че сега неговата военна част има на въоръжение освен американска техника, и четири наскоро пленени 152-мм самоходни гаубици 2С19 "Мста-С" и значително количество снаряди за тях.

По данни на аналитичния проект Oryx, след последните руски загуби и като се вземе предвид въоръжението, което руските войски са изоставили през пролетта при отстъплението от Киев и североизточна Украйна, Русия става най-големият доставчик на военна техника за украинските въоръжени сили.

По данни на Oryx, украинската армия е пленила 460 руски танка (западните съюзници са предоставили 320), 92 самоходни оръдия, 448 бойни машини за пехотата (210 от западните страни), 195 бойни бронирани машини (40 от западните страни). Изключение правят само ракетните системи за залпов огън – 44 пленени от руснаците срещу 70 предоставени от западните страни.

От началото на войната специализираният сайт Oryx следи унищожената, повредена, изоставена и пленена техника.

"Уолстрийт джърнал" обръща внимание, че тази информация е била събрана от открити източници, следователно реалното количество превзета техника може да бъде и по -голямо.

Западните съюзници не доставят на Украйна танкове, но тя получи 230 модернизирани Т-72 от Полша и няколко десетки от Чехия.

Междувременно сега Украйна вече притежава някои от най-съвременните руски танкове - Т-90.

Oryx е успял да преброи 12 единици от модификацията Т-90А.

Роб Лий, изследовател от американския Институт за външна политика, публикува през септември в Туитър акаунта си снимка на първия руски танк Т-90М, пленен от украинските войски.

Looks like Ukrainian forces have captured the first Russian T-90M tank. Russia’s most modern tank. https://t.co/SSDgz2cO2a pic.twitter.com/f2bC9gU324 — Rob Lee (@RALee85) September 18, 2022

"Имаме толкова много трофеи, че дори не знаем какво да правим с тях", казва зам.-началникът на щаба на батальона "Карпатска сеч" Руслан Андрейко.

"Ние започнахме като пехотен батальон, а сега изведнъж станахме механизиран батальон", допълва той.

В същото време анализаторът от Oryx Якуб Яновски отбелязва, че само част от руското пленено оръжие може да бъде използвано.

"Това, което те превземат, представлява смесица от съвременно оборудване, което може да се използва достатъчно ефективно, и такова, което всъщност трябва да се съхранява в музеи", коментира той.

През последните месеци обаче украинската армия успя да се сдобие с образци на най-съвременно руско оръжие като танкове Т-90 и бронетранспортьори БТР-82, пише "Уолстрийт джърнал

Ръководителят на Съвета по национална сигурност в Украйна Алексей Данилов разказа, че най-често едрата техника се разпределя чрез командването по материално-техническото обезпечаване, а лекото оръжие и боеприпаси остават при военните части, които са ги превзели.

Но батальонът "Карпатска сеч", предавайки на други подразделения самоходни артилерийски установки, е успял да запази за себе си танкове, за които са били намерени екипажи. Сега танковете са прикрепени към батальона и редовно се снабдяват с боеприпаси и гориво.

Както съобщи Би Би Си в началото на септември, от началото на войната Украйна е получила от западните страни оръжие на стойност 15 милиарда долара. Най-големите доставчици са САЩ (8.79 млрд.), Полша (1.83 млрд.), Великобритания (1.36 млрд.) и Канада (950 млн. долара).