САЩ одобри ваксината на "Пфайзер" и "Бионтек" срещу Covid-19

Федералната агенция за храни и лекарства на САЩ най-после одобри продажбата на ваксината на "Пфайзър" и "Бионтек" срещу Covid-19, предадоха агенциите.

Така САЩ станаха петата страна в света разрешила употребата на ваксината след Великобритания, Бахрейн, Канада и Мексико.

Това стана обаче след като американският президент Доналд Тръмп наруга лицензиращата лекарствата агенция, а началникът на кабинета му отправил заплаха към нейния директор, написа "Уошингтън поуст".

"Разрешавам използването на ваксината за предотвратяването на Covid-19", разпореди директорът на американския регулатор Стив Хан.

Доналд Тръмп пък пусна видео в "Тутър", в което похвали разрешението за ваксината.

pic.twitter.com/ofLq3OMicv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

"Първата ваксинация ще бъде направена след по-малко от 24 часа", заяви той.

САЩ може да започнат ваксинацията срещу Covid-19 още в понеделник.

Преди това обаче в петък с остър тон Доналд Тръмп поиска регулаторът незабавно да одобри ваксината срещу коронавируса.

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

"Д-р Хан пуснете проклетите ваксини сега. Спрете да играете игри и започнете да спасявате животи!!!", написа американският президент в "Туитър".

Шефът на кабинета на Тръмп Марк Медоус пък е настоял директорът на Федералната агенция за храни и лекарства да подаде оставка незабавно, ако в петък не бъде одобрена ваксината срещу Covid-19, съобщи "Уошингтън поуст".

По-късно Стив Хан коментира, че съдържанието на телефонния му разговор с Медоус е било "невярно представено", а агенцията е била "насърчена" да разреши употребата на ваксината.

Ако бъде дадено разрешение за употреба и на ваксината на "Модерна", САЩ се надяват да ваксинират 20 милиона души до края на 2020 г.

Още 30 милиона се планира да бъдат ваксинирани през януари, а 50 милиона - през февруари, съобщи Асошиейтед прес.

Очаква се още в следващите дни да започне ваксинирането на здравни работници и обитатели на домове за възрастни хора в САЩ.

Очакванията са първоначално наличните дози да не са недостатъчни и затова ще бъдат разпределяни внимателно.

Скорошно проучване показва, че само половината от американците искат да се ваксинират, когато им дойде реда.

Решението на американския регулатор ще сложи началото на една от най-големите кампании по ваксинирани в историята на САЩ, но ще има и глобални последствия заради примера, който САЩ дават на други страни, изправени пред подобни решения, отбелязва АП.