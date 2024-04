САЩ са предупредили Москва за атаката в "Крокус", според Кремъл това не било от неговите компетенции

Руските власти продължават да коментират публикацията на The Washington Post, според която още на 6 март САЩ са посочили концертната зала "Крокус" като възможна цел за терористична атака.

Самата атака, за която отговорност пое "Ислямска държава", се случи на 22 март. По последни данни загиналите са 144 души, от които 6 деца.

В сряда агенциите ТАСС, РИА Новости и Интерфакс синхронно отразиха изявлението на анонимен източник от "руското компетентно ведомство".

"Твърденията на американските медии, в частност на The New York Times и The Washington Post, че американските власти уж са предупредили Руската федерация две седмици предварително за подготовката на терористична атака в комплекса "Крокус", не отговарят на действителността", съобщи ТАСС.

"Както беше съобщено по-рано, САЩ наистина са информирали Руската федерация за терористична заплаха, но тази информация е била от общ характер и е съдържала сведения за възможни терористични атаки в местата за масово събиране на граждани", цитира Интерфакс източник от "компетентната агенция". Подобен цитат дава и "РИА Новости".

В деня след нападението в "Крокус" трите агенции също публикуваха коментар от анонимен източник, който потвърждава, че САЩ са били предупредили за заплахата, но информацията била непълна.

САЩ настояват, че информацията е била "конкретна, навременна и достоверна", както гласи официалното съобщение на посланика на САЩ в Москва Лин Трейси, публикувано в петък.

Какво казва Кремъл

САЩ са предупредили Москва за атаката в "Крокус", но тази информация не била от компетенциите на Кремъл, заяви в сряда говорителят му Дмитрий Песков.

Обменът на информация между САЩ и Русия за предстоящи терористични атаки става по каналите на специалните служби и не е от компетенциите на Кремъл, каза Песков, отговаряйки на въпроса дали САЩ наистина са предупредили Руската федерация, че концертната зала "Крокус сити хол" може да стане цел на предстояща терористична атака.

"Това не е наша компетентност, тъй като такъв обмен на информация става по каналите на специалните служби, информацията се предава директно от служба на служба“, каза Песков, цитиран от РИА Новости.

Вестник The Washington Post, позовавайки се на източници в правителството на САЩ, съобщи, че повече от две седмици преди терористичната атака американските власти са предупредили Москва, че точно тази концертна зала може да стане мишена за терористи.

В предупреждението с високата степен на конкретност се подчертавала увереността на Вашингтон, че "Ислямска държава" подготвя нападението, което застрашава голям брой цивилни, пише вестникът.

Изданието подчертава, като се позовава на официални лица и експерти, че докато Вашингтон рутинно споделя информация за възможни терористични атаки с чужди държави, според политиката, известна като "задължение за предупреждение", е необичайно да се дава информация за конкретни цели на страна противник. Причината е, че в такъв случай има риск да се разкрият методите за събиране на разузнавателна информация и нейните източници.

Публикуваната от руски медии подробно хронология на събитията край Москва на 22 март показва пълната неподготвеност на руските специални служби за подобно нападение. Стана ясно, че специалните подразделения на Росгвардия - СОБР и на ОМОН са пристигнали в концертната зала "Крокус Сити Хол" чак час след терористичното нападение. А атаката срещу невъоръжени хора е продължила по-малко от 20 минути, след което нападателите необезпокоявани са се качили в автомобил и са изчезнали.

Информацията на The Washington Post противоречи на изявленията на ръководителя на руското външно разузнаване Сергей Наришкин и директора на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников, които твърдят, че информацията, получена от Вашингтон, била обща и не можела да помогне за предотвратяване на терористичната атака.

Бортников призна, че американските разузнавателни агенции са предупредили Русия за предстоящата атака, но каза, че това била "обща информация". На 2 април Наришкин каза, че е имало предупреждение за възможността от терористична атака в Русия, но информацията не била конкретна.

Всъщност, "общо" и не съвсем конкретно бе предупреждението, което на 7 март отправи публично посолството на Съединените щати в Русия. Дипломати съобщиха, че "екстремистите планират в близко бъдеще да атакуват големи събирания на хора в Москва, включително концерти". Посолството призова американските граждани да избягват такива струпвания на хора в руската столица.

Три дни преди атаката обаче президентът Владимир Путин заяви, че информацията за възможни терористични атаки в страната е "провокативна".

На 22 март група въоръжени мъже нахлуха в концертната зала "Крокус сити хол" край Москва по време на концерт и откриха огън по зрителите. След това терористите подпалиха сградата и избягаха безпрепятствено, а бяха задържани едва на следващия ден в района на Брянск. При атаката загинаха 144 души, а над 550 бяха ранени.

Бойци на афганистанския клон на "Ислямска държава" поеха отговорност за терористичната атака, която стана най-кървавата в района на Москва през последните 20 години. Въпреки това руските власти обвиняват Украйна, САЩ и Великобритания в организирането на престъплението.

Съгласно политиката на "задължението за предупреждение", Съединените щати наскоро са споделили информация за тероризъм с друг противник – Иран, пише The Washington Post. През януари американски служители предупредили, че "Ислямска държава" планира да извърши атаки в страната, като разузнавателната информация е била достатъчно конкретна, за да е помогнала на иранските власти да спрат двойните самоубийствени атентати, при които загинаха най-малко 95 души в град Керман. "Ислямска държава", която гледа на мнозинството шиитско мюсюлманско население в Иран като на вероотстъпници, нападна събрание от хиляди опечалени, докато те отбелязваха четвъртата годишнина от смъртта на генерал-майор Касем Солеймани, който беше убит от удар на американски дрон в Ирак през 2020 г..

В миналото Русия с благодарност приемаше помощта от Съединените щати. Два пъти по време на администрацията на президента Доналд Тръмп Путин благодари на американците за споделянето на информация, която помогна за предотвратяване на терористични атаки в Санкт Петербург през 2017-та и 2019 г.