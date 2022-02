"Силата на кучето" и "Дюн" с най-много номинации за "Оскар"

Екипът зад "Силата на кучето", сн. ЕПА/БГНЕС

"Силата на кучето" спечели най-много номинации за филмовите награди "Оскар" - общо 12. Сред тях е и за най-добър филм. Зловещият психо-уестърн за репресиран животновъд от 20-те години на миналия век в Монтана е разпространяван от "Нетфликс".

Режисьорката му, новозеландката Джейн Кемпиън, има всички шансове да напише история като първата жена с две номинации за "Оскар" за най-добър режисьор, 28 години след "Пианото".

Фентъзи епопеята "Дюн", излъчван по кината и онлайн, получи 10 номинации за наградите "Оскар", които ще бъдат раздадени на 27 март в Холивуд.

"Белфаст" - черно-белият полуавтобиографичен разказ на Кенет Брана за насилието от 60-те години на миналия век в Северна Ирландия - и римейкът "Уестсайдска история" на Стивън Спилбърг имат по седем номинации.

Церемонията по връчването им тази година да бъде с водещ за първи път от 2018 г. Тя е насрочена за 27 март в "Долби тиатър" в Лос Анджелис.

Десет филма ще се борят за голямата награда "най-добър филм" - "Белфаст“, "CODA“, "Не поглеждай нагоре“, "Drive My Car", "Дюн", "Методът "Уилямс", "Улицата на кошмарите“, "Силата на кучето", "Уестсайдска история" и "Licorice Pizza".

Кенет Брана ("Белфаст“), Джейн Кемпиън ("Силата на кучето“), Пол Томас Андерсън ("Licorice Pizza"), Стивън Спилбърг ("Уестсайдска история") и Рюсуке Хамагучи ("Drive My Car") получиха номинации за режисура.

Джесика Частейн за "Очите на Тами Фей", Оливия Колман за "Непознатата дъщеря", Пенелопе Крус за "Паралелни майки", Никол Кидман за "Да бъдеш Рикардо" и Кристен Стюарт за "Спенсър" са номинирани за награда "Оскар" за най-добра актриса.

За най-добър актьор са номинирани Уил Смит за "Методът Уилямс", Хавиер Бардем за "Да бъдеш Рикардо", Бенедикт Къмбърбач за "Силата на кучето", Андрю Гарфийлд за "Тик, так . . . Бум" и Дензъл Уошингтън за "Трагедията на Макбет".

Джеси Бъкли за "Непознатата дъщеря", Ариана ДеБоуз за "Уестсайдска история", Джуди Денч за "Белфаст", Кирстен Дънст за "Силата на кучето" и Онжаню Елис за "Методът Уилямс" получиха номинации за награда "Оскар" в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля.

За най-добър актьор в поддържаща роля се състезават Киърън Хайндс за "Белфаст", Трой Коцур за "CODA: Дете на глухи родители", Коди Смит-Макфий и Джеси Племънс за "Силата на кучето" и Джей Кей Симънс за "Да бъдеш Рикардо".

За най-добър чуждестранен филм са номинирани "Drive My Car", "Flee", "Ръката на Бог", "Lunana: A Yak in the Classroom" и "Най-лошият човек в света".