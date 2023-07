Стачката в Холивуд отложи наградите "Еми"

Връчването на наградите "Еми" през тази година ще бъдат отложено заради продължаващите стачки в Холивуд, съобщиха американски медии. Телевизионният еквивалент на наградите "Оскар" трябваше да се проведе през септември, но може да бъде преместен чак през януари, съобщи "Лос Анджелис Таймс", цитиран от БГНЕС. Все още не е определена нова дата за провеждане на шоуто.

В момента актьорите и сценаристите в Холивуд стачкуват, като това е първата подобна стачка в индустрията от 63 години насам.

Акьорите не могат да присъстват на наградите "Еми", ако стачката на тхяната организация все още е в сила по време на церемонията. Това е развитие, което би било катастрофално за телевизионните рейтинги.

Сценаристите също така няма да имат право да пишат монолози или шеги за водещите на шоуто.

Телевизионната корпорация Fox, която получи правата за излъчването на церемонията през тази година, настоява за отлагане за януари, за да може стачката да намери решение.

Телевизионната академия, която гласува и провежда наградите, предпочита по-кратко отлагане, защото през януари наградите "Еми" се провеждат точно в разгара на сезона на филмовите награди в Холивуд.

Последният път, когато наградите "Еми" бяха отложени, беше през 2001 г. заради терористичните атаки на 11 септември.

Стачките в Холивуд на практика спряха всички филмови и телевизионни продукции в САЩ, с малки изключения, като риалити предавания и игри. Членовете на Гилдията на филмовите актьори (SAG-AFTRA) и Гилдията на американските сценаристи (WGA) нямат право да рекламират своите филми и сериали.

Исканията на профсъюзите са фокусирани върху проблема с намаляването на заплащането в ерата на стрийминга и заплахите, която изкуственият интелект представлява за бранша.

Номинациите за 75-ите награди "Еми" бяха обявени по-рано този месец, само няколко часа преди преговорите между студията и SAG-AFTRA да се провалят.

"Наследството", драмата на HBO за свръхбогато семейство, което се бори за контрола над зловеща медийна империя, оглави списъка с номинации с цели 27 номинации, включително за най-добра драма.

"The Last of Us", който е първата филмова адаптация на видеоигра, е с 24 номинации, а сатирата "Белият лотос" получи 23 номинации.