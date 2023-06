Суровикин може да е бил ВИП-член на "Вагнер"

Руският генерал Сергей Суровикин, който е зам.-командир на Обединената групировка на руските войски в Украйна, е бил ВИП-член на частната военна компания "Вагнер". Това твърди CNN, позовавайки се на документи, предоставени от руския разследващ център "Досие".

Суровикин е имал личен идентификационен номер в ЧВК "Вагнер" и е бил част от група от около трисетийна високопоставени членове на армията и службите, членували в групировката на Евгений Пригожин.

Breaking: Documents shared exclusively with CNN suggest missing Russian General Sergey Surovikin was a secret VIP member of the Wagner private military company. @mchancecnn reports from Moscow pic.twitter.com/HZNe2nHBYK