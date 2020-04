Тръмп нареди на ВМС да унищожават всеки ирански кораб, който ги безпокои

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американските военноморски сили да унищожават всеки ирански плавателен съд, който ги безпокои, съобщиха информационните агенции.

"Дадох заповед на военноморските сили на САЩ да стрелят и унищожат всеки ирански военен катер, който тормози нашите кораби в морето", написа Тръмп в Туитър.

Преди седмица Пентагонът обвини Иран в "опасни маневри" в морето.

Според министерството на отбраната на САЩ 11 бързоходни катера на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция на няколко пъти са преминали "на изключително малко разстояние и с голяма скорост" край американски военни кораби, патрулиращи в Персийския залив.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.