Тръмп поиска отлагане на президентските избори

Президентът Доналд Тръмп предложи в четвъртък отлагане на президентските избори в САЩ, които са насрочени за ноември, въпреки че датата им е записана в конституцията на страната.

Тръмп продължава да повтаря без доказателства твърденията си за измама с гласуването по пощата. Той написа в Туитър: "Отлагайте изборите, докато хората могат правилно, сигурно и безопасно да гласуват ???"

Представителите на Белия дом не отговориха веднага на искането на медиите за коментар.

Тръмп постави под съмнение легитимността на гласуването по пощата. Това бе метод, който бе използван в голям мащаб по време на първичните избори заради пандемията

Президентът твърди, че гласуването ще бъде фалшифицирано. Той отказва да отговори на въпроса дали ще приеме официалните резултати от изборите, ако загуби.

Демократите, включително техният кандидат за президент Джо Байдън, вече започнаха подготовка за защита на избирателите и изборите на фона на опасенията, че Тръмп ще се опита да се намеси в изборите на 3 ноември, пише "Ройтерс".

Тръмп няма правомощия да отлага изборите. За да се случи това, трябва да се промени федералният закон, което е невъзможно, защото Камарата на представителите в Конгреса се контролира от демократите.

Джо Байдън води в социологическите проучвания с двуцифрена разлика пред Тръмп.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020