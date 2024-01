"Украйна никога няма да бъде сама": Лондон подписа военна помощ за 2.5 млрд. паунда

Британският премиер Риши Сунак заяви, че Украйна "никога няма да бъде сама", след като Обединеното кралство обяви военна помощ от 2.5 млрд. паунда за Киев през 2024 г. Това е с 200 млн. британски лири повече от помощта, предоставяна в предходните две години.

Споразумението за най-голямото британско финансиране за нападнатата от русия страна от началото на атаките през февруари 2022 г. бе подписано от Сунак и укранския президент Володимир Зеленски в Киев в петък.

Подкрепата е жизненоважна, защото ако Владимир Путин "победи в Украйна, той няма да спре дотук", заяви Сунак.

Пакетът военна помощ, която ще започне през април, включва ракети с голям обсег, противовъздушна отбрана и артилерийски снаряди. Около 200 млн. паунда ще бъдат похарчени за дронове, които ще произведе Обединеното кралство за Украйна. 18 млн. паунда ще отидат за хуманитарна помощ, помощ за укрепване на енергийната инфраструктура на Украйна и повече онлайн обучение по английски език.

"Даунинг стрийт" заяви, че пакетът от подкрепа ще формира първата стъпка в това, което нарече "непоклатимо стогодишно партньорство между Украйна и Обединеното кралство".

Министърът на въоръжените сили Джеймс Хийпи каза пред ББС, че дроновете ще дадат предимство на Украйна през следващите години. Той добави, че финансирането показва, че Обединеното кралство запазва лидерската си позиция в Европа като вторият по големина донор на Украйна.

По време на посещението си британският премиер се срещна със службите за спешна помощ и жители на Киев.

"Днес съм тук с едно послание: Обединеното кралство също няма да се поколебае. Ние ще застанем до Украйна в най-мрачните ѝ часове и в по-добри времена, които идват", каза Сунак, който за последно беше в Украйна през ноември 2022 г.

Преди това той написа в социалната мрежа Екс: "Аз съм в Украйна, за да предам едно просто послание. Нашата подкрепа не може и няма да отслабне. На всички украинци: Великобритания е с вас - толкова дълго, колкото е необходимо".

I am in Ukraine to deliver a simple message.

Our support cannot and will not falter.

To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes ???????????????? pic.twitter.com/1ya8m2seiJ