Йенс Столтенберг остава генерален секретар на НАТО за още година

Лидерите на страните членки на НАТО удължиха днес мандата на генералния секретар на организацията Йенс Столтенберг с още една година, за да помогне на 30-членния алианс да премине през кризата със сигурността, предизвикана от руската инвазия в Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Столтенберг написа в Туитър, че "за него е голяма чест" решението на лидерите на НАТО да удължат мандата му до 30 септември 2023 г.

"Изправени сме пред най-голямата криза със сигурността от едно поколение, оставаме единни в желанието да запазим алианса си силен и да дадем сигурност на хората", каза той.

Бившият норвежки премиер бе избран за генерален секретар на НАТО през октомври 2014 г. Неговият мандат, който изтичаше през септември, се удължава за втори път, отбелязва АП.

През февруари норвежкото правителство назначи Столтенберг за управител на централната банка на страната и изрази надежда той да може да встъпи в длъжност около 1 декември. По-късно кабинетът каза, че заместник-управителката Ида Волден Бахе ще бъде временен управител, докато Столтенберг поеме поста.

