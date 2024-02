Зам.-кметът по правните въпроси в София не е правоспособен юрист. Не било нужно

Въпросът за юридическата правоспособност на зам.-кмета по правните въпроси на Столична община Никола Лютов даде повод за поредна атака от страна на ГЕРБ към кмета Васил Терзиев.

Общинският съветник от групата на ГЕРБ-СДС Георги Георгиев обяви във фейсбук, че Лютов няма юридическа правоспособност.

"Благодарение на Васил Терзиев за първи път в историята на София имаме заместник-кмет по правни въпроси, който НЯМА юридическа правоспособност", пише в публикацията си Георгиев.

Той пояснява, че след справка в публичните регистри става ясно, че Лютов не е правоспособен юрист. Правоспособност се придобива след 6-месечен стаж като юрист и полагане на изпит. От Столичната община не отрекоха, че Никола Лютов няма юридическа правоспособност.

Пособиха обаче, че това не е изискване за заемането на поста заместник-кмет на направление "Правен и административен контрол". И според общодържавните документи, и според длъжностната характеристика на зам.-кметовете те трябва да имат като минимум средно образование. Не се изисква то да е в определена сфера. Опитът също не е задължителен.

От общината уточняват, че Никола Лютов е "завършил едни от най-престижните световни правни университети в САЩ и Великобритания". И посочват, че зам.-кметът по правните въпроси е придобил бакалавърската си степен в Queen Mary, University of London, има специализации от School of American Law Athens, Chicago-Kent College of Law, IIT, както и магистратура от Chicago-Kent College of Law, IIT.

В официалната визитка на зам.-кмета до момента липсваха данни точно кои висши училища е завършил. За сметка ан това пише, че е част от "Продължаваме промяната".

Преди да бъде назначен като зам.-кмет с ресор "Правен и административен контрол", Лютов е работил в световни лидери в индустрията като KPMG, Deloitte и CMS Cameron McKenna. Бил е консултант на частна практика в сферата на финансовото право, несъстоятелността, преструктуриранията и управлението на инвестиционни активи.

"Лютов не за първи път става обект на "сензационни разкрития" на ГЕРБ. Първият път беше, когато той заяви категорична линия за антикорупционни действия на общината. Тогава представители на ГЕРБ разпространиха фалшивата новина, че Никола Лютов е внук на дядо, какъвто никога не е имал в рода си", пише още в съобщението от Столичната община.

Зам.-кметът по правните въпроси организира, координира и контролира дейностите на общината, свързани с прилагането на действащото законодателство. Организира изготвянето на проекти на заповеди, договори, протоколи, писма, становища. Дава мотивирани становища и консултации по правни въпроси на кмета. Отговаря и за договорите на Столичната община.