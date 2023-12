Жертвите на стрелбата в университет в Прага вече са 14, ранени са 24 души

Четиринадесет души са загубили живота си при стрелбата в университет в центъра на чешката столица Прага, други 24 са ранени и са приети в болници, съобщиха министърът на вътрешните работи Вит Ракушан и шефът на полицията Мартин Вондрашек на пресконференция след трагичното събитие, което се случи в четвъртък следобед във Факултета по изкуствата на Карловия университет. Някои от пострадалите са тежко ранени и са оперирани.

От българското външно министерство съобщиха, че при инцидента няма пострадали българи.

Убит е стрелецът, който е 24-годишен студент във факултета. Все още се изяснява дали се е самоубил, или е загинал от куршум на полицията.

По-рано пред деня полицията е получила сигнал за младия мъж, който искал да посегне на живота си, а след това в селото, на 21 км от Прага, където живеел стрелецът, е открит мъртъв баща му, обясни шефът на полицията. В къщата е имало цял арсенал.

"Чехия никога не е преживявала подобен акт. Трагедията е дълбока и ще има много други последствия", каза вътрешният министър, според когото акцията още не е приключила.

"Моля, разберете, че в момента в сградата все още се работи. Установява се дали все още има барикадирани хора в сградата или други пострадали“, каза още министърът, като обърна внимание, че в социалните мрежи се появяват неверни информации.

Изследва се и устройство, което прилича на самоделна бомба.

"Към този момент няма индикации този акт да има някаква връзка с международния тероризъм. Няма информация и нападателят да има съучастник", добави Ракушан.

Правителството ще заседава извънредно в 21 часа заради инцидента.

Полицията съобщи, че малко след 15:00 ч. (16:00 ч. българско време) са се отзовали на сигнал за стрелба във факултет на площад "Ян Палах" в Стария град на Прага, след което обяви, че въоръженият нападател "е ликвидиран".

Изстрелите предизвикаха паника сред минувачите, които се втурнаха да бягат, показват кадри от социалните мрежи.

Ужасени студенти от университета висяха отвън на фасадата на сградата.

Ръководството на Философския факултет на Карловия университет, информирайки за стрелбата в една от сградите му в Прага, е разпратило писма по електронната поща на студентите си с текст: "Останете там, където сте. Не излизайте никъде, ако сте в зала в сградата. Заключете се и поставете мебели на вратите, изгасете осветлението."

Хората, които са се намирали в сградата на факултета са били изведени един по един от пристигналите на място полицейски части, информира ДПА.

На мястото на трагедията - на площад "Ян Палах", са пристигнали значителни по численост линейки и полицейски сили, включително и специални части. Площадът се намира на няколкостотин метра от прочутия Карлов мост на река Вълтава, един от символите на чешката столица. Полицията отцепи района, като предупреди хората да го избягват, а тези, които са си вкъщи, да не напускат домовете си.

❗️ In #Prague, 11 people were killed in a shooting, including the attacker - rescue services



Nine people were seriously injured, up to six people were moderately injured, and another 10 were slightly injured. pic.twitter.com/N377kdVlHh