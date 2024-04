29 загинали в пожар при ремонт на нощен клуб в Истанбул

Най-малко 29 души са загинали при пожар по време на ремонт в нощен клуб в Истнабул във вторник, съобщават турски медии.

Пожарът е избухнал около 13:00 след експлозия в клуба, намиращ се на подземния етаж на 16-етажна сграда в европейската част на Истанбул.

Пожарът вече е потушен, а един човек е приет в болница в тежко състояние. Спасителната акция за изваждането на блокираните в блока жители продължава.

