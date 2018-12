Бившият китарист на "Флийтуд Мак" приключи съдебния спор с колегите си

Линдзи Бъкингам

Китаристът Линдзи Бъкингам и бившите му колеги от "Флийтуд Мак" решиха съдебния спор помежду си, след като тази година той бе изключен от концертно турне на групата, съобщи в тв интервю Бъкингам, цитирано от Ройтерс.

Бъкингам е ключов член на англо-американския състав, написал хитовете "Don't Stop" и" Go Your Own Way". Музикантът не разкри какви са параметрите на споразумението, но каза, че надали някога ще се върне в групата.

През октомври Бъкингам подаде съдебен иск пред съд в Лос Анджелис, като обвини останалите членове на състава, че са нарушили концертния договор, който са имали.

Китаристът, певец и автор на песни Линдзи Бъкингам е един от най-влиятелните и популярни членове на състава. Той се присъединява към сформираната през 1967 г. група през 1974 г. и я напуска през 1987 г. заради задкулисно творческо и романтично напрежение между членовете, преди да се завърне отново през 1996 г.

Групата "Флийтуд Мак" влезе в Залата на славата на рокендрола през 1998 г.