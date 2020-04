Борис Джонсън влезе в болница заради неотшумяващите симптоми на коронавируса

Британският премиер Борис Джонсън бе хоспитализиран заради продължаващите му симптоми от коронавируса, а кралица Елизабет направи историческо обръщение към британците, в което ги призова да преминат гордо през епидемията.

"Надявам се, че през следващите години всички ще могат да се гордеят с начина, по който са отвърнали на това предизвикателство, а тези след нас ще могат да кажат, че британците от това поколение са били едно от най-силните поколения изобщо", каза тя.

"Ще могат да кажат, че качества като самодисциплина, спокойна жизнеутвърждаваща решимост и състрадателност към другите все още са присъщи за нашата страна", заяви кралицата в речта си, която е записана в замъка Уиндзор при строги мерки за недопускане на разпространение на вируса.

По последни данни починалите от коронавирус във Великобритания пациенти за денонощие са се увеличили с 621 до 4934, а общият брой на заразилите се с коронавируса наближава 48 000.

Борис Джонсън е приет в болница

Британският премиер Борис Джонсън все още е в болница с продължаващи упорити симптоми на Covid-19 десет дни след като даде положителен тест за коронавируса, макар че според канцеларията му той продължава да ръководи правителството, предаде Ройтерс.

"Премиерът е все още в болница. Той прекара нощта там", съобщи неназован правителствен източник.

Джонсън, който се бе самоизолирал в резиденцията си на Даунинг стрийт след положителния тест в края на миналия месец, постъпи в болницата снощи, защото все още има висока температура и докторите казаха, че се нуждае от допълнителни изследвания, съобщи Даунинг стрийт.

Това е превантивна мярка, тъй като премиерът продължава да има упорити симптоми на коронавируса, се посочва в съобщението.

Петдесет и пет годишният Джонсън на 27 март стана първият лидер на голяма държава, който обяви, че е дал положителен тест за вируса, и оттогава е в самоизолация на Даунинг стрийт. В петък той каза, че все още има висока температура.

От канцеларията му подчертаха, че приемането му в болница не е по спешност и той продължава да изпълнява задълженията си като премиер.

Външният министър Доминик Рааб ще председателства днешното спешно заседание на правителството, посветено на борбата с епидемията.

