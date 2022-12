България и Румъния останаха извън Шенген. Хърватия става част от зоната за свободно пътуване

Съветът на ЕС по правосъдие и вътрешни работи отхвърли с 25 гласа "за" и два "против" предложението България и Румъния да се присъединят към Шенген и прие с изискваното пълно единодушие Хърватия за част от зоната за свободно пътуване.

Очаквано Австрия и Нидерландия гласуваха срещу присъединяването на двете балкански страни, но обявиха, че виждат възможност за положително развитие следващата година.

Австрийският канцлер Карл Нехамер допусна решение през есента и коментира, че държави като България "имат нужда от нашата помощ".

Предложението за разширяването на Шенген с България и Румъния бе общо и затова Нидерландия уточни, че не приема само българската кандидатура.

На дневен ред излезе въпросът дали двете страни могат да бъдат разделени по пътя си към Шенген, но засега не е поставен официално.

Служебното правителство обяви, че е готово на "ответни мерки" заради ветото, но вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев обясни, че първо ще се заложи на диалога.

Разширяването на Шенген се подкрепя от Европейската комисия и двете най-влиятелни държави Германия и Франция, но България и Румъния ще продължат да чакат, въпреки че са изпълнили техническите условия за членство още през 2011 година.

От 1 януари 2023 година Хърватия се присъединява със сухопътните си граници, а от 1 март и по въздух.

Заседанието

Журналистът Джак Парок, който следи работата на европейските институции, съобщи, че по време на заседанието Германия е оказала натиск да бъдат приети и трите държави, като по негова информация дори е заплашила с вето и присъединяването на Хърватия.

NEW: EU home affairs ministers are unable to find unanimity to agree on Schengen access for ????????????????????????.They’re now breaking up for separate negotiations.



I’m hearing Germany and Lux are threatening to block Croatia’s access if vetos aren’t lifted against Bulgaria and Romania.