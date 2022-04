Чехия прати танкове и бронирани машини в Украйна

Чехия е изпратила в Украйна танкове T-72 и бронирани машини BVP-1, съобщиха чешки медии във вторник.

Обществената телевизия обяви новината, показвайки в Туитър снимки на влак, натоварен с пет танка и пет бронирани машини. В съобщението се казва, че въоръжението е подарък, съгласуван със съюзниците в НАТО, предаде Ройтерс.

Според телевизията информацията е потвърдена от председателя на парламентарната комисия по европейски въпроси Ондрей Бенесик, който каза пред Ройтрес, че е я е получил от експерти по отбраната в Чешката християндемократическа партия.

Източник от чешкия отбранителен сектор е потвърдил пред Ройтерс, че танковете и бронираните машини за пехотата са били пратени в Украйна, но е отказал повече подробности.

Министърът на отбраната Яна Чернохова заяви пред парламента, че нито ще потвърди, нито ще опровергае каквито и да е подробности за военната помощ за Украйна.

"Мога само да ви уверя, че Чешката република...помага на Украйна толкова, колкото може и ще продължи да помага чрез (доставка) на военно оборудване, както леко, така и тежко", каца Чернохова.

Съюзниците от НАТО ще дискутират предоставянето на повече оръжие в Украйна по време на среща на външните министри в сряда и четвъртък, заяви генералният секретар на алианса Йенс Столтенберг.

Ex-Soviet Heavy Armored spotted being moved out of Storage and onto Trains today in Czechia, this may be some of the Equipment that the Czech Government had received Approval from Germany to send to Ukraine specifically the BMP-1s, these T-72 MBTs are most likely being sent also. pic.twitter.com/cFD9LjTxVH