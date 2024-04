Един загинал и 7 ранени при инцидент с лифт край Анталия

Един човек загина, а седем бяха ранени при инцидент с кабинков лифт днес в Турция, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални лица и местни медии.

Кабинка се е ударила в стълб и се е отворила, при което пътниците са изпаднали. Десетки други хора са останали блокирани в продължение на часове, тъй като лифтът е бил спрян.

Две деца са сред ранените при инцидента с кабинковия лифт "Тюнектепе" край средиземноморския град Анталия. Инцидентът е станал около 18:00 ч. по време на празника Рамазан Байрам, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Загинал е 54-годишен турчин, а ранените са шестима турски граждани и един гражданин на Киргизстан, съобщава Анадолската агенция.

Петима от ранените са били свалени от планината с хеликоптер, а усилията за транспортирането на другите двама пострадали продължават, заяви министърът на вътрешните работи Али Ерликая три часа след инцидента.

В спасителната операция са участвали повече от 160 души, включително въздушни екипи на Бреговата охрана и алпинисти от различни части на Турция, съобщи министърът в социалната мрежа "Екс“.

