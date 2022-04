ЕС спира вноса на руски въглища, но не и на газ. Размерът на новите санкции е 20 млрд. евро

Урсула фон дер Лайен, сн. ЕПА/БГНЕС

Европейската комисия предложи да се въведат нови санкции срещу Русия, но засега не планира да забрани вноса на руски газ и петрол, фокусирайки се върху по-лесната задача да прекрати доставките на руски въглища в страните от ЕС.

Новият пакет от наказателни мерки, наложен заради зверствата на руската армия в украинския град Буча, включва забрана за внос на въглища от Русия в размер на 4 млрд. евро годишно, закриване на европейските пристанища за руски кораби, а също и допълнителни ограничения в търговията.

"Русия води жестока, безжалостна война, включително срещу цивилното население на Украйна. В този критичен момент ние сме длъжни да окажем максимален натиск", написа в Туитър председателят на комисията Урсула фон дер Лайен, анонсирайки новия пакет санкции.

Предвижда се също така пълна забрана за транзакции с 4 ключови банки на Русия, сред които "Внешторгбанк" (ВТБ), както и забрана на достъп на руски и беларуски кораби до пристанища на ЕС.

Предвижда се изключение за плавателни съдове при превоз на селскостопански и хранителни стоки, хуманитарна помощ, енергоизточници.

ЕК предлага забрана за работата на руски и беларуски автомобилни превозвачи в ЕС. Санкциите включват също ограничения за износ на стойност 10 милиарда евро в области, в които Русия е уязвима, като компютри, полупроводници, машини и друго оборудване.

Комисията предлага забрана за внос на стойност 5.5 милиарда евро от Русия на стоки от дърво до цимент, от морски дарове до алкохол. Предлага се също забрана за участие на руски дружества в обществени поръчки в ЕС и на всякаква финансова подкрепа за руски държавни организации.

Предвижда се налагане на допълнителни санкции срещу руски граждани.

Фон дер Лайен съобщи, че се подготвят санкции срещу вноса на руски петрол.

Освен това ЕС може да предложи разширяване на контрола върху износа в сектора на отбраната и други отрасли.

Ръководителят на дипломацията на ЕС Жозеп Борел заяви по-рано, че във вторник ЕС ще договори нов пакет от санкции срещу Русия във връзка със ситуацията в Украйна. Той изключи възможността за вземане на решение на европейско равнище за забрана на вноса на газ от Русия.

Съпротивата за ембарго върху вноса на руски газ идва от няколко държави начело с Германия, макар че подобен ход би оказал далеч по-сериозен удар върху руската военна агресия, отколкото забрана за въглищата, пише "Политико".

Въглищата са сравнително малка част от внасяните от Русия изкопаеми горива, чийто общ обем достигна рекордната стойност 98.9 млрд. евро през 2021 г.

Германия в момента не може да си позволи да спре вноса на руски газ, за това са нужни месеци, казва официален германски представител, цитиран от от "Политико". В същото време германското правителство вече даде да се разбере, че в срок до лятото на тази година спира използването на руски въглища.