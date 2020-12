Евродепутат на Орбан подаде оставка, след като бе заловен на гей-оргия с 25 мъже

Висш евродепутат от унгарската управляваща партия Фидес призна във вторник, че е участвал в "локдаун парти" в Брюксел – описано от местните медии като "оргия", което било разтурено от брюкселската полиция.

Йозеф Сайер, който е от партията на премиера Виктор Орбан, съобщи в изявление, че е "присъствал" на "частно парти", на което според медиите полицията намерила 25 голи мъже, включително евродепутати и няколко дипломати.

Партито, на което са открити и наркотици, се провеждало на горния етаж над затворен гей-бар на улица Стенстрад, близо до Гран Плас, в петък (27 ноември).

Евродепутатът се опитал да избяга по водосточна тръба.

В съобщението на прокуратурата се казва, че минувач е съобщил на полицията, че е видял мъж да да се спуска по водосточната тръба. "Ръцете на мъжа бяха в кръв. Вероятно се е наранил, докато се е спускал. В раницата му са открити наркотици. Мъжът не успя да представи никакви документи за идентификация. Той бе ескортиран от полицията до мястото, където живее, където се идентифицира с дипломатически паспорт като S. J. (1961)", съобщи брюкселската прокуратура, цитирана от "Политико".

След като бил заловен, той се позовал на парламентарния си имунитет и бил освободен. Като обикновен гражданин той би бил подведен под отговорност за нарушаване на ограничителните правила, въведени във връзка с пандемията, както и за опит да избяга от полицейски контрол, съобщи сайтът "Юроактив".

Йозеф Сайер, който от 2004 г. насам ръководи делегацията на Фидес в Европейския парламент, по-късно потвърди това и добави, че намерените от полицията наркотици (екстази) не са негови.

Освен това каза, че дълбоко "съжалява" задето е нарушил въведените заради Covid-19 ограничения.

"Това бе безотговорно от моя страна", заяви той и изрази готовност да плати дължимата глоба, предаде "Политико".

В официално комюнике групата на Фидес, която е част от Европейската народна партия, изразява съжаление за оставката на Сайер, като го нарича "най-разпознаваемият унгарски евродепутат".

Сайер в неделя подаде оставка, без обяснения. Той е известен с консервативните си и хомофобски позиции, изповядвани и от партията на Орбан. Известен е и с това, че е съавтор на текст в променената унгарска конституция, според която семейството е "съюз между мъж и жена", припомня "Юроактив".

Унгарското правителство прие миналата седмица крути мерки срещу правата на ЛГБТ и заедно с Полша се противопостави остро на плановете за равенство между половете при осъществяването на външната политика на ЕС.

Ограниченията в Белгия във връзка с пандемията не позволяват събиранията на групи хора. Разрешено е едно семейство да приема не повече от един човек извън домакинството, и той да бъде единственият допускан до семейството в течение на един месец. Заведенията остават затворени до 15 януари, когато ще бъде направена оценка на обстановката.

Иначе в Белгия проституцията не е е забранена, а до самия европарламент в Брюксел има два публични дома, известни с това, че се посещават от евродепутати.

