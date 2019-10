Кюрдите обявиха мобилизация в очакване турската армия да нахлуе в Северна Сирия

Белият дом се отказа от политиката си да защитава кюрдите в Сирия и допусна операцията на Турция в северната част на страната. Oчаква се след като американските части се изтреглят, Турция да започне военната операция.

Кюрдските формирования, включени в коалицията Сирийски демократични сили (СДС), обявиха мобилизация и започнаха да копаят противотанкови ровове и да градят отбранителни укрепления, които да послужат при нахлуване на турски войски.

По данни на телевизия "Ал Хадас" в граничните райони Рас ал Айн, Тал Абияд и Кобане са прехвърлени подкрепления от Алепо и провинция Хасака.

Вчера в кюрдски градове и села се състояха многобройни демонстрации, чиито участници се обявиха против плановете на Турция да изпрати войски за операция в Северна Сирия. Кюрдски активисти заявиха, че хората "са решени да бранят изконните си земи". СДС предупреди, че кюрдите ще започнат "повсеместна война срещу турската армия, ако тя навлезе в районите под техен контрол".

В събота турският президент Реджеп Тайип Ердоган съобщи по телевизията за подготвяна операция в Североизточна Сирия. Той допусна, че военните действия срещу кюрдските формирования, смятани от Анкара за терористични, може да започнат в близките дни.

По данни на "Ал Хадас" Турция е прехвърлила в понеделник към източния бряг на Ефрат формирования на сирийската въоръжена опозиция от Идлиб, за да участват в бойни действия срещу СДС. В събота бе обявено сливане на протурската коалиция "Фронт за национално освобождение" със Сирийската свободна армия. Според експерти новата групировка може да включва около 80 000 бойци.

Тръмп: Време е да се измъкнем от тези нелепи безкрайни войни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в понеделник оправда решението си, като заяви, че регионът ще трябва да "изясни ситуацията" и че Америка трябва да се измъкне от "нелепите безкрайни войни".

Оттеглянето на САЩ от ключови позиции по северната граница на Сирия отбелязва голяма промяна в политиката и изоставя кюрдите, които бяха основен съюзник на Вашингтон в многогодишната битка срещу джихадистката групировка "Ислямска държава“.

"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Русия и кюрдите сега ще трябва да разберат ситуацията и какво искат да направят с пленените бойци на ИД в техния "квартал ", написа Тръмп в Туитър

"Време е да се измъкнем от тези нелепи безкрайни войни, много от тях племенни, и да върнем войниците си у дома. ЩЕ СЕ СРАЖАВАМЕ КЪДЕТО Е ОТ НАША ПОЛЗА, И ЩЕ СЕ БИЕМ САМО ЗА ПОБЕДА."

