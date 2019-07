Линейка ще изпълнява последните желания на умиращи пациенти в Австралия

Вдъхновени от служители на "Бърза помощ", които отвели умираща жена на плаж, властите в австралийския щат Куинсланд оповестиха, че пускат в движение линейка, която ще удовлетворява последните желания на пациенти преди смъртта им, съобщи Франс прес.

През 2017 г. линейка се отклонила от маршрута си към болница в Куинсланд по настояване на пациентка, която искала за последен път да види океана, преди да умре. На снимка се вижда, че в Хърви бей, на 300 км северно от Бризбейн, служител на "Бърза помощ" е застанал до носилка и е вперил поглед в океана.

QAS alongside @StevenJMiles officially handed over a dedicated ambulance to @PalliativeCareQ for their #AmbulanceWishQld program this morning, which assists terminally ill patients fulfill their bucket-list wishes. pic.twitter.com/b2W8uvBkD1