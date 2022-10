Мъск купи "Туитър" и разчисти ръководството

Милиардерът и най-богат човек на света Илон Мъск вече е собственик на компанията "Туитър" (Twitter). Той пое дружеството в четвъртък и моментално уволни досегашното му ръководство. Засега обаче Мъск не дава много подробности за плановете си за социалната медия, предаде "Ройтерс".

"Птицата е на свобода" ("The bird is freed"), написа Мъск в профила си в "Туитър" след приключването на сделката за 44 млрд. долара. Очевидно визира логото на социалната мрежа – синя птичка, както и намерението си да премахне част от ограниченията за публикуването на съдържание в платформата.

Въпреки това изпълнителният директор на производителя на електромобили "Тесла" (Tesla) заяви, че не иска платформата да се превръща в място за омраза и разделение. Сред оскъдната информация, която Мъск дава за намеренията си, е и борба със спам ботовете, както и това да разкрие публично алгоритмите, според които едно съдържание се предпочита пред друго.

Неясноти

До момента Мъск не е обяснил как смята да постигне целите си, както и на кого ще бъде поверено ръководството на компанията. Има притеснения, че след смяната на собствеността ще има и съкращения сред 7500-те служители. Мъск заяви още, че не е купил "Туитър", за да стане още по-богат, а за да "помогне на човечеството, което обича".

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

След като придоби контрола над "Туитър" Мъск е уволнил изпълнителния директор Параг Агравал, главния финансов директор Нед Сигал и ръководителя по правни въпроси и политика Виджая Гаде. Той ги беше обвинил, че са подвели него и инвеститорите в "Туитър" относно броя на фалшивите акаунти в платформата.

Според източник на "Ройтерс" Агравал и Сигал са били в централата на "Туитър" в Сан Франциско, когато сделката за компанията е била приключена, и са били изведени навън. Мъск планира да стане изпълнителен директор на новата си компания и освен това има намерение да премахне практиката на потребители да бъдат налагани доживотни забрани да публикуват в мрежата, заяви източник на "Блумбърг".

Преди да приключи сделката за социалната мрежа, Мъск влезе в централата на компанията с мивка в ръце. Така на практика разигра фраза, използвана в социалните мрежи, с която се приканва човек да помисли над нещо, за да го разбере. В последствие написа и текста "let that sink in".

Мъск промени и профила си в "Туитър" на "Chief Twit" ("Главен туит"). Опита се и да успокои притесненията на служителите за масови съкращения, както и на рекламодателите, че критиките му към модерирането на съдържанието в платформата няма да се отразят на нейната привлекателност за потребителите. В отворено писмо до рекламодателите той заяви, че социалната мрежа не може да се превърне в място, където всеки може да каже, каквото си поиска без последици.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Последва и реакция от представители на Европейската комисия. "В Европа птицата ще лети по правилата на ЕС", написа в "Туитър" еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон. Той очевидно има предвид, че социалната мрежа трябва да се придържа към правилата на ЕС, според които на компаниите се налагат сериозни глоби, ако допуснат незаконно съдържание.

Планове

Очаква се Мъск да преразгледа и решенията за забрана на акаунти на потребители като този на Доналд Тръмп. Профилът на бившия американски президент беше премахнат от платформата след атаката над Капитолия. Още през май Мъск заяви, че ще отмени забраната Тръмп да публикува в преди това любимата си социална мрежа.

До момента Мъск е заявявал също, че вижда "Туитър" като основа за създаване на "супер приложение", което предлага всичко – от парични преводи до пазаруване до поръчка на такси.

Социалната мрежа обаче има проблем с това да ангажира най-активните си потребители. Тези системни ползватели на "Туитър" са по-малко от 10% от всички потребители, но създават 90% от съдържанието и половината от приходите на компанията.

Като сериал

Сделката на Мъск за "Туитър" премина през няколко обрата и на моменти изглеждаше, че няма да се случи. Всичко започна през април, когато милиардерът придоби 9.2% от акциите на компанията. След това той трябваше да влезе в борда ѝ, но вместо това предложи да я купи за 54.2 долара на акция или 44 млрд. долара – оферта, която от "Туитър" помислиха за поредната "канабис шега" на Мъск, припомня "Ройтерс".

Предложението обаче се оказа истинско и скоро след това двете страни се споразумяха за прехвърлянето на акциите. Това стана без Мъск да се запознае в детайли със състоянието на "Туитър".

Последва пореден обрат. Мъск обяви, че се отказва от сделката заради липсата на информация за броя на спам акаунтите. Обвини ръководството на социалната мрежа, че крие тези данни. От "Туитър" отвърнаха, че ще съдят Мъск заради отказа от вече постигнатото споразумение. Според правни експерти от компанията вероятно са щели да спечелят делото. До решаване на спора в съда не се стигна, тъй като точно преди започването на делото Мъск отново промени решението си и предложи сделката да бъде завършена при вече договорената цена.