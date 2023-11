Огледални сайтове "пуснаха" спрените в ЕС "Русия днес" и "Спутник"

Европейският съюз се зарече да спре потока от руска пропаганда на Васил Путин след като Русия нападна Украйна, като спря за ЕС подпомаганите от държавата медии - "Русия Днес" (RT) и "Спутник" (Sputnik).

След близо две години война, Кремъл изглежда се смее последен. Да, RT.com действително не е достъпен в ЕС, но серия от по-малко популярни сайтове предлагат същото съдържание, като директно огледално го копират и целят да рушат подкрепата на ЕС към Украйна. Един от тях е swentr.site, ако прочете на обратно основната му дума, то тя звучи - RT News.

"Плюем на вашите санкции", заяви главният редактор на RT Маргарита Симонян в коментар, предаден от нейната пресслужба.

Огледалният сайт е регистриран 3 дни след санкциите

Swentr е регистриран точно 3 дни след обявяването на санкциите на лицензополучателя на RT - ANO TV Novosti, показва справка с домейна WHOIS. Това е един от най-малкото 19 такива сайтове, които RT използва, за да достигне до аудиторията в ЕС, показва проучване на изследователската група Reset.

Платформите за руска пропаганда се оказват далеч по-гъвкави от опитите на ЕК да сложи своеобразни юзди до достъпа до тях. Те се появяват под нови имена, за да предоставят връзки на своите потребители в платформата X, бивша Twitter, за да прокарва дневния ред на Кремъл и подхранва объркването във войната.

От друга страна, процесът на санкции на ЕС обикновено се движи бавно и трудно се фокусира върху движеща се цел. Докато изпълнителният орган на ЕС предоставя насоки и надзор, задачата за прилагане на санкциите е отговорност предимно на държавите членки, което допълнително усложнява нещата.

Проверката на Bloomberg показва, че ЕК е наясно с огледалните сайтове и вече работи с държавите-членки за ефективното налагане на санкции върху тях, посочи заместник-председателя на ЕК Вера Юрова, чийто ресор е битката с дезинформацията.

“Искам да подчертая, че независимо от няколкото опити за заобикаляне, санкциите са ефективни”, каза Юрова. “Никой не може да намери тези сайтове като сърфира произволно в интернет. Онлайн търсачките и агрегаторите на новини не показват резултати от тези издания.“, добави тя. (Вероятно, основният канал за разпространение е чрез линкове към огледалните сайтове, главно н социалните медии и предимно “X”.)

Мерките имат някакъв успех в спирането на каналите на дезинформация на Русия. Swentr е получил близо 3 милиона посещения през октомври. Това е направо плачевен резултат от 141-те милиона, които RT.com получи, въпреки че беше блокиран на множество пазари по данни на онлайн платформата за анализи Semrush.

“Санкциите на държавните медии само частично намалиха способността на Кремъл да разпространява дезинформация в ЕС“, коментира Феликс Карте, директор на Reset за ЕС.

"Пропагандната машина на Кремъл бързо се възползва от пропуските в новите разпоредби.", добави той.

“Спутник”, на който са наложени същите санкции като на RT, също разпространява пропаганда чрез огледални сайтове като sputnikglobe.com.

Въпреки че около дузина руски медии са били санкционирани от ЕС по време на войната, RT и Sputnik имат най-голям обхват сред международната аудитория и са най-активни в опитите си да заобиколят мерките, според Reset.

Русия продължава да използва "редовни масирани операции за дезинформация в различни страни, за да повлияе на изборните резултати и да постави под съмнение честността на изборите, да поляризира обществата по определени въпроси", заяви Байба Бразе, латвийски дипломат, която до юни беше помощник-генерален секретар по публичната дипломация в НАТО.

ЕС санкционира “Русия днес” на 2 март, като забрани съдържанието му и преустанови излъчването му. Тогава ЕС заяви, че Русия "е участвала в систематична международна кампания за дезинформация, манипулиране на информацията и изопачаване на фактите, за да засили стратегията си за дестабилизация".

Въпреки мерките, довели до затварянето на офисите си във Франция и Германия, RT е намерила различни методи да ги заобиколи.

Руски медийни личности като санкционираният Симонян поддържат акаунти в социалните мрежи, а съдържанието на RT се споделя на множество езици в платформи, включително X, Tik Tok и Facebook на Meta Platforms Inc. Друга популярна медия е приложението за съобщения Telegram.

Свалянето на съдържание изисква постоянна бдителност. YouTube на Alphabet Inc. агресивно премахва санкционирани медийни акаунти, но видеа на RT постоянно се появяват. Така ситуацията се оформя като една безкрайна игра на котка и мишка.

Други правят по-малко. През септември ЕС заяви, че X е най-големият разпространител на дезинформация сред големите социални мрежи, и призова собственика Илон Мъск да ограничи дезинформацията.

“Усилията на технологичните компании да ограничат информационната война на Кремъл са разпокъсани и половинчати”, обаче смята Карте от Reset.

Гъвкавостта на Русия по отношение на пропагандата е голямо предимство при опитите за разпространение на дезинформация. Целта често е да се посее съмнение, вместо да се покажат набор от факти, според доклад на Държавния департамент на САЩ от октомври за разпространението на пропаганда от Кремъл.

Често срещана стратегия е да се използва съдържание от привидно независими източници и след това да се разпространява чрез свързани с държавата медии и мрежата от официални акаунти в социалните медии на Русия. През октомври неясен нигерийски уебсайт лъжливо твърди, че украинската първа дама Олена Зеленска е пазарувала за 1.1 млн. долара от Cartier в публикация, която се разпространява с помощта на руски канали.

Връзки на Swentr се разпространяват в платформите на социалните медии, включително X, Reddit и Facebook. Статиите в огледалния сайт се споделят и от сътрудници на RT, някои от които имат стотици хиляди последователи.

