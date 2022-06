"Преструвайте се, че работите другаде". Мъск слага край на хоумофиса за Tesla

"Преструвайте се, че работите някъде другаде". Такъв бе отговорът на миилардера Илон Мъск по повод изтекъл вътрешен имейл, с който се слага край на дистанционната работа за служителите на производителя на електромобили.

"Всеки, който желае да работи дистанционно, трябва да е в офиса за минимум 40 часа на седмица или напускате Tesla. Това е по-малко от колкото изискваме за работниците във фабриките, се казва в имейла с дата 31 май, който е подписан от Илон.

