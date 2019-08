Руски станции за мониторинг на радиацията "млъкнаха" след мистериозния ракетен взрив

Две от руските станции за мониторинг на радиацията – в Дубна и Киров – са престанали да предават данни два дни след мистериозната експлозия в ядрения център край Северодвинск, довела до рязко покачване на радиацията в Северна Русия по-рано този месец. На 8 август руското Министерство на отбраната съобщи за взрив при изпитание на реактивен двигател с течно гориво на полигон край Северодвинск в Архангелска област. Впоследствие бе уточнено, че са загинали петима човека, а още трима са били ранени.

Генералният секретар на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (CTBTO) Ласина Зербо публикува в понеделник в Туитър интерактивна карта, на която е показано как радиационният облак би могъл да се разпространи на територията на Централна Русия.

В интервю пред "Уолстрийт джърнал" Зербо съобщи, че отсъствието на информация от мониторинговите центрове в Дубна и Киров е обезпокоило специалистите в CTBTO. На въпрос какви са причините за мълчанието на двете станции, руските власти са отговорили, че имало проблеми с мрежата и връзката.

Това предизвика подозрения, че руските власти се опитват да ограничат разпространението на данни за аварията, отбелязва Зербо.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019