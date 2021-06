Руски военни самолети и кораби обкръжиха британски боен кораб край Крим

Над 20 руски военна самолета и два кораба на бреговата охрана са причакали британския ескадрен миноносец "Дифендър" (HMS Defender), плаващ близо до бреговете на Крим. Руското министерство на отбраната заяви в сряда, че "Дифендър" е навлязъл в руски териториални води близо до Крим и патрулен кораб е произвел предупредителни изстрели, а изтребители са хвърлили бомби по пътя му, предаде Би Би Си.

Британското военно министерство обаче каза, че е имало никакви изстрели.

Британският военен кораб обаче бе преследван от руснаците, казва кореспондент на Би Би Си, който е на борда на "Дифендър".

Звукът на военните самолети може да бъде чут по време на репортажа на британския журналист от палубата на кораба в Черно море. Той окачестви предупрежденията като враждебни и допълни, че екипажът на кораба се е подготвил за възможна конфронтация.

Военният кореспондент на Би Би Си, който е бил поканен да проследи плаването на "Дифендър" далеч преди инцидента, казва, че над 20 самолета са кръжали в небето над кораба, докато два плавателни съда на руската брегова охрана са препречили пътя му.

Русия твърди, че незаконно анексираният полуостров и прилежащите му води са нейна територия. Великобритания твърди, че корабът ѝ е преминавал през украински води.

"В 11.52 ч. (местно време) на 23 юни ескадреният миноносец "Дифендър" на военноморските сили на Великобритания, действайки в северозападната част на Черно море, пресече държавната граница на Руската федерация и навлезе в териториалните ѝ води в района на нос Фиолент (в южната част на анексирания от Русия украински полуостров Крим – бел. ред.) на три километра навътре", заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"В 12.06 ч. и 12.08 ч. (местно време) кораб на граничната охрана произведе предупредителни изстрели. В 12.19 ч. (местно време) самолет Су-24 извърши предупредителна бомбардировка по курса на движение на британския ескадрен миноносец "Дифендър", уточниха от ведомството.

"Дифендър" е поел по най-прекия и международно признат маршрут между Украйна и Грузия", заяви говорител на Даунинг стрийт.

Смятаме, че руснаците са провеждали артилерийски учения в Черно море и са издали за морската общност предупреждение за предстоящите си действия, се казва в съобщение на британското министерство на отбраната, публикувано в Туитър.

Великобритания заяви, че от руска страна не са били произвеждани предупредителни изстрели по британския кораб и отрече на пътя му да са били пускани бомби, предаде Ройтерс.

Както е типично за този маршрут, "Дифендър" навлезе в международно признат коридор за разделяне на трафика. Корабът благополучно излезе от коридора в 9.45 ч. британско лятно време, уточни британският военен министър.

Рутинно, руски плавателни съдове следяха преминаването му и на "Дифендър" беше дадено да разбере, че в района има учения, добави Уолъс.

Руското военно министерство отбеляза, че "опасните действия" на британския кораб са "крупно нарушение" на Конвенцията на ООН за морското право. Москва възприема случилото се с "Дифендър" като провокация от страна на Великобритания, заяви руското външно министерство.

Русия анексира Крим от Украйна през 2014 г., но този акт не е признат международно.

След инцидента британският посланик в Москва е бил извикан в руското външно министерство.

По-рано тази седмица "Дифендър" е бил в южното украинско пристанище Одеса, според британското посолство в Украйна. То уточнява, че Великобритания и Украйна са подписали споразумение за съвместно строителство на бойни кораби и изграждането на две военноморски бази.

Farewell to HMS DEFENDER



Thank you for a fantastic time in Odesa



Fair winds and following seas. #StrongerTogether pic.twitter.com/xVSGKdNL4X — UK in Ukraine (@UKinUkraine) June 22, 2021

Украинският външен министър Дмитро Кулеба заяви, че произведените от Русия предупредителни изстрели са разкрили агресивната и провокативна руска политика, която представлява заплаха за Украйна и съюзниците ѝ, предаде Ройтерс.

Ясно изпробване на позицията на Украйна: агресивното и провокативно поведение на Русия в Черно и Азовско море, нейната окупация и милитаризиране на Крим представляват трайна заплаха за Украйна и съюзниците ѝ, написа Кулеба в Туитър. Украинският първи дипломат добави, че Киев се нуждае от ново качество на сътрудничеството в Черно море между Украйна и съюзниците ѝ в НАТО.

Анализатори: Великобритания заслужава похвала

"Британският Кралски флот заслужава похвала за това, че поддържа принципите на свобода на мореплаването в международно води", коментира бившият командващ на силите на САЩ в Европа ген. Бен Ходжис пред Би Би Си. "Руските посегателства срещу Крим са незаконни и не са признати от никой друг. Подобно поведение едва ли може да се опише като "стабилни и предсказуеми отношения" [c Русия]", на които разчита президентът Джо Байдън", смята още ген. Ходжис.

Експертът от британския Кралски институт по отбранителни изследвания Марк Галеоти, който е сред най-известните руски специалисти по отношение на Рсуия, коментира:

"Съгласно международното право, Крим, разбира се, не е руски, доколкото тази анексия не е призната. Това, че корабите прдължават да преминават през неговите води – при това без да провокират руснаците – е важен начин да се покаже, че законът стои над силовото завземане на земя (и море)".

Галеоти допълва, че плаването на "Дифендър" в Черно море е било именно такава политическа демонстрация в подкрепа на Украйна и срещу анексирането на Крим.