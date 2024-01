С близо 70 млн. лв. декемврийска вноска от "Лукойл" започват транспортните компенсации

Разликата в цената на суровия руския петрол "Уларс", използван в бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим", и тази на сорта "Брент" през декември 2023 г. е възлизала на близо 70 млн. лв., които компанията трябва да внесе в бюджета. С това ще се сложи началото на програмите за компенсиране на транспортните разходи на населението, както предвижда Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Събирането на вноската бе прието още миналия февруари, но месеци наред мярката не можеше да се приложи, заради вписаното в закона изискване за нотификация на помощта от Европейската комисия. От Брюксел още през март отговориха на тогавашното служебно правителство, че няма нужда от тяхното одобрение, но едва в края на миналата година депутатите решиха да премахнат задължението за нотификацията. Така вноската започва да се събира от декември.

Размерът ѝ се определя от министъра на икономиката и индустрията и в понеделник ведомството обяви, че сумата възлиза на 69 904 372 лв. за месец декември 2023 г.

Вноската е пресметната по специална формула, вземаща средномесечната цена за месец декември 2023 г. на суров нефт сорт "Брент" на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel). За миналия месец тя е била 77.631 щатски долара за барел.

В същия период руският суров нефт или изнесеният от там нефт е струвал 60 щатски долара за барел.

Стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ от 1.795 лева за 1 щатски долар.

Вноската се начислява върху нефтопродукти, произведени у нас от руския петрол, като количеството е за извадените от данъчен склад през декември литри такива нефтопродукти.

Парите от разликата в цените на петролните сортове обаче ще се събират само до края на февруари 2024 г., тъй като от 1 март 2024 г. се спира напълно вносът на руски суров петрол за преработка в Бургас.

В периода декември 2023 г. - края на февруари 2024 г. тези приходи ще се използват за компенсации за транспорта на около 300 000 семейства с деца от уязвимите

групи, предвижда програма за изразходването на средствата. Тези семейства ще получават в продължение на трите месеца допълнителни до 300 лв. като точната сума се определя по подоходен критерия.

Средствата ще бъдат изплатени от Агенцията за социално подпомагане по

служебен път на семейства, които в периода от 1 декември 2023 г. до 29 февруари 2024 г. получават месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Няма де е необходимо правоимащите семейства да подават заявления за получаването на компенсацията.