Санкциите срещу Русия разкриват пазения в тайна личен живот на Путин

Западните санкции, насочени не само към най-близкия кръг сътрудници на руския президент, но и срещу семейството му, хвърлиха необичайна светлина върху личния живот на Владимир Путин, който обичайно остава стриктно скрит от обществото.

САЩ и Европейският съюз обявиха първите санкции срещу двете дъщери на държавния глава от брака му с Людмила Путина. Паралелно нараства натискът за подобни мерки срещу Алина Кабаева, бивша гимнастичка, за която някои медии и опозиционери твърдят, че е любовница на Путин - твърдения, които никога на са били потвърждавани от Кремъл.

Путин е не по-малко дискретен относно личния си живот. Държавните медии често го показват как работи или пътува сам, прекалено зает да служи на страната, за да се отдаде на лични развлечения. Единственото нарушение на тази му омерта бе публичната му поява с Людмила в антракта на балетно представление в Москва през 2013 година. Двамата се разделиха година по-късно.

Руските медии споменават за двете дъщери на Путин от този брак - Мария Воронцова и Катерина Тихонова, но самият президент никога не е разказвал за тях. "Моите деца са добре. Те живеят в Москва. . . В личния им живот и професионална кариера всичко е наред. Гордея се с тях", каза Путин в един от редките си публични коментари през 2012 г.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира новите санкции срещу Мария и Катерина и добави, че това решение "говори само за себе си".

Дългото отсъствие от публичния живот на майка им Людмила и киселия ѝ вид по време на появите ѝ обаче породиха много спекулации за личния живот на стопанина на Кремъл дълго преди техния развод.

През 2008 г. един малък таблоид "Московский кореспондент" написа, че Путин иска да се ожени за Алина Кабаева. Гневен президентът предупреди журналистите да не си навират "сополивите носове" в личния му живот. Вестникът, притежаван от бизнесмена Александър Лебедев, чийто син Евгени стана изтъкната медийна фигура във Великобритания, публикува подробно извинение, преди окончателно да спре да излиза.

Тази връзка между Путин и гимнастичката обаче привлече общественото внимание и стана обект на разследване на дисидента Алексей Навални, публикувано точно преди ареста му през януари 2021 г.

"Вътрешен кръг"

Опозиционерът твърди, че Кабаева притежава мрежа от луксозни имоти в Русия, като и че заема добре платен пост в управителния съвет на държавната Национална медийна група, предложен ѝ от олигарха Юрий Ковалчук, който е приближен на Путин и сега също е засегнат от западните санкции. "Няма съмнение, че Алина Маратовна Кабаева танцува по-добре от всеки друг с топка или лента, но тя не притежава никаква квалификация да управлява медийни компании и вестници и нямаше да е там, ако не бяха отношенията ѝ с Путин", твърди Навални.

Според информации в социалните мрежи тя сега се намира в Швейцария, а петиция, събрала 75 000 подписа, настоява да бъдат въведени санкции и срещу нея. "Защо, предвид мащаба на санкциите срещу Русия, продължавате да жалите семейството му, след като Путин разруши живота на милиони хора?", се пита в текста на петицията.

Според швейцарската телевизия Ер Те Ес, която цитира официално комюнике, федералното правителство е проучило въпроса, но не е открило "никакви признаци, че това лице (Кабаева) се намира в Швейцария".

Георгий Албуров, сътрудник на Фонда за борба с корупцията на Навални, намира за немислимо тя да избегне санкции. "Тя е част от вътрешния кръг на Путин, тя е член на неговото семейство, която се възползва от тази ситуация", каза изследователят и уточни, че ролята ѝ в руска официална медия я прави "голям руски пропагандист".

Опозиционерите твърдят също, че неофициалната връзка на Путин с Кабаева не е единствената му. През ноември 2020 г. разследващият сайт "Проект" съобщи, че на някоя си Светлана Кривоногих са били предоставени акции на банка "Россия" от същия този Юрий Ковалчук.

През 2003 г. Кабаева роди дъщеря с бащино име Владимировна. Кремъл отказа да коментира поредната статия лишена от "сериозни елементи".

Is Vladimir Putin married? What we know about Alina Kabaeva https://t.co/yoTGptuSiF