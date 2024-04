Шест жертви и ранени при нападение в търговски център в Сидни (обновена)

Шест души са загинали, след като бяха намушкани от въоръжен нападател в търговския център Уестфийлд в центъра на Сидни.

Нападателят е бил застрелян от полицията.

При нападението са пострадали няколко души, осем от които, включително едно дете, са били откарани в болница. Службата за спешна помощ на щата Нов Южен Уелс съобщи пред АФП, че полицията е застреляла един човек, който вероятно е бил нападателят.

Асошиейтед прес цитира заместник-началника на местната полиция Антъни Кук, според когото нападателят е ранил 9 души, преди да бъде застрелян от полицай.

Той е действал сам и текущата опасност е елиминирана, е казал за медиите Кук.

Засега няма данни за мотивите на нападателя.

Нападението беше извършено в големия търговски комплекс Уестфийлд Бонди Джънкшън, пълен с посетители в съботния следобед.

