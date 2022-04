Украйна може "абсолютно" да спечели войната, според Пентагона

Украйна може "абсолютно" да спечели войната срещу Русия, коментира говорителят на Пентагона Джон Кърби, който обаче предупреди за риска от продължителен конфликт.

"Разбира се, те могат да спечелят", каза той на брифинг и поясни, че"доказателството е буквално в резултатите, които виждате всеки ден".

"И ако погледнете какво успяха да направят досега, г-н Путин постигна точно нула от своите стратегически цели вътре в Украйна. Той не взе Киев. Той не свали правителството. Той не премахна Украйна като национална държава. И в действителност той взе под контрол само малък брой населени места. И те дори не са тези, към които той истински се стремеше. Вие знаете, че Мариупол все още не е превзет. Той изведе войските си от Киев. Той извежда силите си от Чернигов. Те не могат да завземат Харков. На юг не могат да завземат Николаев. Затова аз мисля, че доказателството е буквално в резултатите, които виждате всеки ден", коментира Кърби.

"Украинците се бият храбро за своята страна. И те отказаха Путин от много от стратегическите му цели. Така че, абсолютно, те могат да спечелят".

