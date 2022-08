В Деня на независимостта: Руски ракетен удар уби 15 и рани 50 души на железопътна гара в Украйна (обновена)

Най-малко 15 души са били убити, а 50 - ранени в сряда, при руски ракетен удар, засегнал железопътна гара в Централна Украйна. Новината съвпадна с Деня на независимостта на Украйна от СССР и бе съобщена от украинския президент Володимир Зеленски пред Съвета за сигурност на ООН. От дни той предупреждаваше за възможни ожесточени атаки от страна на Русия по повод 31-ата годишнина от независимостта на страната от Съветския съюз, която съвпада с навършването на шест месеца от руската инвазия там. По-рано Зеленски отправи послание за победа и никакви териториални отстъпки на окупатора в емоционално обръщение към своите сънародници по случай празника.

Руският ракетен удар

"Току-що получих информация за руски ракетен удар по гара в Днепропетровска област. Най-малко 15 души са били убити, а около 50 са ранени", заяви Зеленски в началото на речта си.

Същия ден западните лидери увериха своята непоколебима подкрепа за Украйна. Президентът на САЩ обяви най-големия пакет военна помощ за Киев в размер на 3 млрд. долара, Германия обяви военна помощ за 500 млн. евро, а Великобритания изпраща оръжие – основно дронове – за над 50 мрн. паунда.

Междувременно британският премиер Борис Джонсън пристигна в Украйна в деня на националния ѝ празник.

"Това е третото посещение на Борис Джонсън в Украйна от началото на руската инвазия. Никоя друга държава няма късмета да има такъв приятел", каза украинският президент при посрещането на Джонсън.

What happens in Ukraine matters to us all.