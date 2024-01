Адмирал от НАТО предупреди, че Западът трябва да е готов за конфликт с Русия през следващите 20 години

Държавите от Запада трябва да са готови за война с Русия през следващите 20 години, предупреди в петък ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер след среща на висшето ръководство на Алианса, предаде британската медия Skynews.

"Трябва да осъзнаем, че мирът не е даденост. И затова ние, силите на НАТО, се подготвяме за конфликт с Русия", заяви нидерландският адмирал. "Хората трябва да разберат, че играят важна роля и не всичко може да бъде планирано. Затова ние трябва да сме подготвени за конфликт, ако Русия ни нападне. Ние не търсим конфликт, но трябва да бъдем подготвени", допълни той.

