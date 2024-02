Колкото по-опасна е Русия, толкова по-мащабни са ученията на НАТО

НАТО започна най-голямото си военно учение след края на Студената война. То ще продължи до края на май, в него ще се включат всички 31 държави-членки, както и Швеция, която очаква съвсем скоро да се присъедини към Алианса.

Всичко това се случва на фона на предупрежденията, че Западът трябва да бъде готов за конфликт с Русия в не толкова далечно бъдеще. Първо подобно мнение изрази министърът на гражданската отбрана на Швеция Карл-Оскар Бохлин. Той заяви на конференция, че "може да има война в Швеция", а след това посланието му беше подкрепено от главнокомандващия генерал Микаел Байдън, който каза, че всички шведи трябва да се подготвят психически за такава вероятност.

Дни след това ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер предупреди, че държавите от Западна Европа трябва да са готови за война с Русия през следващите 20 години. Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус пък смята, че Западът разполага с 5-8 години, преди да се стигне до военен сблъсък.

Chairman of NATO's military committee Admiral Rob Bauer said that although NATO and member governments are readying themselves for conflict with Vladimir Putin's regime, civilians must realise that they also have a role to play.https://t.co/yhx92ZLSEN pic.twitter.com/6UAnmWkKEi