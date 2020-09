Досиетата FinCEN: Държавната ББР е обслужвала сметка, свързана с трафик на оръжие за терористи

Офшорна фирма със сметка в несъществуващата вече Банка Пиреос е изплатила 31 милиона долара на друга офшорна фирма със сметка в държавната Българска Банка за Развитие (ББР). Първата офшорка е на лице, свързвано с трафик на оръжия за Ислямска държава, а другата е на печално известен български оръжеен търговец, партньор на Боян Петракиев – "Барона", съобщава разследващият сайт "Биволъ".

Тези данни се откриват в Досиетата FinCEN – изтеклите секретни доклади за съмнителни финансови трансакции, събирани от американската Мрежа за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ.

В публикацията на "Биволъ" се говори за Пощенска банка, но от публикуваните документи става ясно, че сметката е била в Банка Пиреос, която бе придобита от Пощенска банка през 2019 г., тоест далеч след датата на трансакцията. Самата Пощенска банка обяви, че цитираната в международното разследване фирма никога не е била клиент на банката и не е имала сметка в нея.

Въпросният превод е извършен на 1 ноември 2016 г. Фирмата със сметка в Банка Пиреос се казва Heptagon Global Trading и е регистрирана в Дубай. Тя изпраща 31 милиона долара по сметка на сейшелската фирма Osiris Global Trade, която е в Българска банка за развитие. Тъй като преводът е в долари, той е минал през кореспондентската банка The Bank of New York Mellon. Тя е докладвала за съмнителния превод на FinCen месец и половина по-късно в началото на 2017 г.

В подробния доклад за сделката е отбелязано, че Heptagon Global Trading е регистирана в Дубай и има уеб сайт, който не дава информация за собственика. За Osiris Global Trade, регистрирана на Сейшелите, се предполага, че е куха фирма. Не са открити данни за собствениците.

Частта от доклада, в който е описан преводът между двете български банки.

Проучване на "Биволъ", съвместно с партньори от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), е успяло да установи кой стои зад тези две фирми.

Heptagon Global Trading е на американския оръжеен търговец Хелмут Г. Мертенс. Тя е имала филиал в САЩ, който е закрит през септември 2017 г. Мертенс има интересна биография. Той е син на немския есесовец Герхард Мертенс, който през 1943 г. участва в акцията на нацистките командоси на Отто Скорцени, освободили от плен Бенито Мусолини. След войната Мертенс-баща е вербуван от ЦРУ заедно с Отто Скорцени и двамата основават фирмата за търговия с оръжия Merex AG. Тя е използвана за тайни доставки на немско оръжие с благословията на германските служби.

Неговият син Хелмут Мертенс наследява бизнеса с оръжие и също е замесен в скандални доставки. Неговата фирма United International Supplies, основана още през 1987 г. търгува и с оръжия от Източна Европа, пише "Биволъ". Доклад на изследователската група Conflict Armament Research от 2017 г. (финансиран от ЕС) идентифицира румънски гранатомети, купени от тази фирма през 2003 г. и впоследствие използвани от "Ислямска държава". "Биволъ" не е успял да получи коментар от Мертенс.

Фирмата Osiris Global Trade, която е получила 31 милиона долара от Мертенс е със сметка в Българска банка за развитие и е собственост на Александър Любомиров Димитров.

До края на 2019 г. "Осирис Глобъл Трейд Лимитид" е собственик на българската фирма "Оро Инвестмънтс". В декларацията за действителните собственици на това дружество е посочен Александър Димитров. Същият е собственик и на фирмата "Алгънс", която има лиценз за търговия с оръжие. Специалитетът на "Алгънс" е да изкупува залежали партиди оръжия и муниции съветски модел и да ги пласира на международния пазар в Азия и Африка.

България е един от големите доставчици на оръжия по програмата на Командването за специални операции към Министерството на отбраната на САЩ (SOCOM), както показа разследването "Убийствен удар", получило няколко международни награди за разследваща журналистика.

През юни 2015 г. една от гранатите, доставени от "Алгънс", се взривява на полигона в Анево, нает от фирмата. Взривът убива американския инструктор Франсис Норвило от Тексас, баща на две деца. Тръгвайки по следите на този инцидент американският сайт Buzzfeed разкри, че "Алгънс" е партньор на американската фирма Purple Shovel, получила американски обществени поръчки за 26.7 милиона щатски долара за доставка на оръжия за Сирия.

Същото разследване разкрива, че Александър Димитров има връзка с известния Боян Петракиев – Барона. Преди да се захване с оръжейния бизнес, Димитров е съдружник с Барона във фирмата "СИБ Метал", която изкупува скрап.

Пред Buzzfeed Петракиев разказал, че той е бил този, който е запознал Димитров с "влиятелни хора", и че точно неговите връзки са помогнали на Димитров да се превърне в успешен оръжеен бизнесмен.

В схемата с оръжията, плащани от Пентагона, се появява и Osiris Global Trade, както показва съдебен документ от дело, заведено в САЩ. От него се разбира, че Purple Shovel има дългове за милиони долари както към "Алгънс", така и към "Осирис".

"Биволъ" се е опитал да се свърже с Александър Димитров, но въпросите, изпратени на фирмения имейл на "Алгънс", останали без отговор. Дружеството, което за последните 5 одини е декларирало нетни приходи от продажби за 300 милиона лева, е изключително дискретно и няма публичен уеб сайт и контактни телефони.

От Българска банка за развитие също не са отговорили на въпросите, изпратени по електронна поща.

Банков превод от 50 милиона лева едва ли остава незабелязан за службите, отговарящи за националната сигурност, още повече в строго регламентирания и наблюдаван бизнес с оръжия, коментира "Биволъ". Но въпросите, изпратени до ДАНС и конкретно адресирани до Дирекцията "Финансово разузнаване", също са останали без отговор.

"Биволъ" е партньор на Международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ, който сформира екип от 400 журналисти в 88 държави за проучване на над 2100 документа от Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ FinCen. Докладите за периода 2011-2017 г. изтекоха най-напред в медията Buzzfeed. Публикациите на Консорциума известни като "Досиетата FinCen" започнаха на 20 септември 2020 г. в 108 медии по цял свят. Те разкриват шокиращи данни за съучастието на големите световни банки във финансирането на олигарси, тероризъм и наркотрафик.