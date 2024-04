Ислямска държава заплаши мачовете от Шампионска лига, но от УЕФА са спокойни

Европейската футболна федерация (УЕФА) е наясно със заплахите от терористични атаки по време на четвъртфиналните мачове от Шампионската лига, но всички мачове ще се проведат по график и с подходящи мерки за сигурност, съобщиха редица медии.

Във вторник беше разпространена информация, че терористичната групировка "Ислямска държава" планира атаки на всички стадиони по време на първите срещи от четвъртфиналите в Шампионска лига.

Във вторник Реал Мадрид посреща Манчестър Сити на "Сантяго Бернабеу", а в Лондон Арсенал е домакин на Байерн Мюнхен в 22:00 българско време.

В сряда пък Пари Сен Жермен посреща Барселона в Париж, а Борусия Дортмунд пътува до Мадрид, за да играе с Атлетико.

Спортното издание Goal съобщава, че в испанската столица са изпратени повече от 1270 служители по сигурността на фона на повишената заплаха от страна на "Ислямска държава".

Вътрешният министър на страната Фернандо Гранд-Марласка заяви, че повече от 2000 агенти от Националната полиция и Гражданската гвардия ще се присъединят и членове на общинската полиция, за да помогнат за безопасността на играчите, треньорите и зрителите, а всички системи за ранно предупреждение и защита са в готовност.

Един от шефовете на полицията в Лондон е заявил пред Independent, че работят в тясно сътрудничество с колегите си от полицията за борба с тероризма при планирането на събитията в Лондон, като работят и с екипа по сигурност на футболния клуб, за да гарантират спокойното преминаване на мача.

"По отношение на мача, който ще се проведе в района на Париж, шефът на полицията значително засили мерките за сигурност", каза френският вътрешен министър Жералд Дарманен на пресконференция, цитиран от Ройтерс.

Опасенията от терористични атаки по време на мачовете в Шампионска лига се появиха заради колаж, публикуван от фондацията "Ал Азаим", която разпространява съобщенията на "Ислямска държава". На коложа са изписани имената на четирите стадиона, на които ще се проведат срещите, а пред тях има фигура на маскиран терорист с автомат в ръка и надпис "Убий ги всички".

???? ISIS are threatening attacks on the stadiums hosting the #UCL quarter-finals this week, reports @OndaCero_es pic.twitter.com/BJ1kp92JJr