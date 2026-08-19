Най-тежкият ден на Зеленски от началото на руската инвазия в Украйна

Популярният бивш министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров призова за провеждане на избори по време на войната - ход, който се възприема като най-голямото предизвикателство пред президентството на Володимир Зеленски от началото на пълномащабното руско нахлуване преди четири години и половина, предаде Би Би Си.

"Демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия", заяви 35-годишният Федоров във видео, публикувано в YouTube във вторник, като добави, че Украйна воюва "точно защото искаме да останем свободна европейска държава".

От началото на войната през 2022 г. Украйна е във военно положение, което означава, че избори не се провеждат.

Федоров, който във видеото не назова директно Зеленски, беше неочаквано отстранен от поста министър на отбраната миналия месец, само шест месеца след назначаването му. Това предизвика вълна от протести в цялата страна.

Пълна липса на реализъм

Засега няма официален коментар на призива на Федоров. Източник от президентската канцелария обаче заяви пред Би Би Си, че е "крайно странно да се планират избори насред ракети и дронове. Това демонстрира пълна липса на реализъм".

Акция "Антикорупция"

В отделно развитие на събитията двете украински антикорупционни агенции заявиха, че провеждат специална операция, насочена срещу настоящи и бивши депутати, както и срещу неназован служител в президентската канцелария.



Часове по-късно канцеларията на Зеленски съобщи, че заместник-ръководителката ѝ Ирина Мудра е освободена от длъжност, на фона на информации в местни медии за проведени обиски и проверки.



Мудра се въздържа от коментар, но депутатът Вадим Столар, чийто дом е бил претърсен като част от операцията, заяви, че сътрудничи на антикорупционните власти.



Във видеото си Федоров се оплака, че корупцията лишава армията от оръжия и оборудване и затруднява Киев да спечели войната. Той говори за това, че Украйна е изправена пред "системна криза на управлението" и че страната се "страхува от промяната".

Какво иска Федоров



Около 100 протестиращи се събраха пред украинския парламент в сряда сутринта, скандирайки "върнете Федоров като министър на отбраната" и "писна ни, искаме диалог".

Федоров е харизматичен политик и по време на мандата си като министър на отбраната получи признание за това, че е вдъхнал нова енергия на ведомството, ръководил е борба с корупцията, оспорвал е остарелите военни структури и е променил бойното поле чрез използването на нови технологии.

Смята се, че освобождаването му в средата на юли е било резултат от напрежението между него и главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски.

Само дни по-късно и Сирски беше сменен, след като засилващите се протести с искане за връщането на Федоров начело на военното министерство увеличиха натиска върху украинския президент.

На отстранения министър бяха предложени други позиции в правителството, включително вицепремиер по военните иновации, но той даде ясно да се разбере, че би се върнал единствено като министър на отбраната.



Малко преди видеото да бъде публикувано късно във вторник, Зеленски заяви, че е поискал от парламента да утвърди на поста изпълняващия длъжността министър на отбраната Евгений Хмара. В ранния следобед в сряда депутатите с огромно мнозинство подкрепиха кандидатурата на Хмара, след като той им заяви, че ще направи всичко възможно, за да защити Украйна и да принуди Русия да приеме "справедлив мир".

Във видеото Федоров говори за усещане за несправедливост, като предупреди, че е "особено опасно, когато в обществото се създаде усещането, че основният критерий за едно назначение не е професионализмът, резултатите или способността да се преобрази страната, а личната лоялност към системата".

Протестите продължават всяка седмица, като по-младите украинци са особено разочаровани от факта, че утвърденият ръководител на въоръжените сили е предпочетен пред младия дигитален новатор.

Опозиция на Зеленски?

Във видеото си в YouTube той не даде никакви индикации за собствените си политически планове, а вместо това се съсредоточи върху необходимостта от "законен, безопасен и реалистичен механизъм, който ще позволи на Украйна да възстанови пълноценния демократичен процес дори в условията на продължителна война".

Само за един месец той премина от заявлението, че би се върнал в правителството единствено на предишната си длъжност, до призив за мащабни реформи и политическа промяна. Той не е заявил изрично намерението си да се кандидатира срещу Зеленски, но отправи най-сериозното предизвикателство досега, призовавайки за "държава, в която институциите са по-силни от имената".



Това може да е препратка към личния авторитет и популярност на самия Зеленски, но след толкова категорична намеса именно името на Федоров вече е на устата на всички.

Призивът му за избори разгневи някои украински коментатори, включително хора, които подкрепяха връщането на Федоров като министър на отбраната. Един от критиците на Зеленски заяви, че дори най-яростните противници на правителството разбират, че провеждането на избори по време на войната е невъзможно.

Иван, 24-годишен, който беше сред протестиращите пред парламента, настояващи за връщането на Федоров, заяви пред Би Би Си, че "избори в този момент на войната не биха били най-доброто нещо".

Петгодишният президентски мандат на Зеленски изтече през май 2024 г., но според украинското законодателство избори не могат да се провеждат, докато е в сила военно положение.

Как се приема призивът за избори

Когато миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Киев "използва войната", за да избегне провеждането на избори, Зеленски каза, че Украйна е "готова за избори" в рамките на 60–90 дни, ако съюзниците ѝ помогнат да бъде гарантирана сигурността им.



Провеждането на честни и безопасни избори би представлявало сериозно предизвикателство за страна, която е подложена на постоянни руски бомбардировки, а много украинци възприеха думите на Тръмп като отражение на тезата на Владимир Путин, че Зеленски не е легитимен лидер.



При последната руска атака в сряда четирима души бяха убити, когато дрон удари микробус в южния град Херсон. Автобуси и микробуси в Херсон многократно са били атакувани през последните месеци, като при нападенията са загивали както шофьори, така и пътници.



Олександър Мережко, депутат, лоялен на Зеленски, заяви, че е подкрепил връщането на Федоров в Министерството на отбраната, но определя идеята му за нови избори като "много опасна и нереалистична".

"Това ще отслаби страната и нашето единство, нашата устойчивост. Ето защо смятам, че идеята за провеждане на избори, за съжаление, играе в ръцете на Путин."

Друга протестираща в Киев, подкрепяща Федоров, на име Мая, заяви, че изборите не са добра идея, докато Украйна е във война. За момента Зеленски бил "най-добрият избор, най-сигурният вариант за всички нас, но след края на войната се надявам да има нов президент", каза тя.

Опозиционният депутат Володимир Ариев не се съгласи, обвинявайки Зеленски, че е откъснат от реалността, и заяви: "стигнахме до момент, в който трябва да избираме между избори и хаос".



Бивш министър на цифровата трансформация, Федоров създаде доброволческата "IT армия на Украйна", която организира кибератаки срещу руски цели в първите дни след началото на пълномащабното нахлуване на Путин в Украйна.



По-късно той ръководи успешна кампания за набиране на средства, наречена "Армия от дронове", и въведе елементи на "геймификация" във войната, създавайки система, която предоставяше кредити на украински военни подразделения за поразяване на руски цели.

Като министър на отбраната той продължи да се фокусира върху дроновете, високотехнологичната война и снабдяването с военно оборудване, като дори поиска от основателя на SpaceX Илон Мъск да спре Русия да използва спътниците Starlink за атаки с дронове.

На тази стъпка се приписва значително нарушаване на руските операции на фронтовата линия и на руското настъпление.



В публикация във Facebook, направена малко след освобождаването му, Федоров изброи постиженията си и заяви, че ще "продължи... да побеждава врага чрез асиметрия, бързина на иновациите и организационна сила".