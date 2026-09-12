Кой кого надлъгва за контрола върху съдебната власт

През следващите седмици парламентът ще трябва да се занимае с основната задача, която му бе връчена от българските граждани по време на изборите.

Звучи странно, но е абсолютно вярно, че една от най-скучните и неразбираеми институции в държавата държи ключа към изпълнението на 30-годишната мечта на поколения българи – възцаряване на поне някаква справедливост и наказания за корупцията по върховете на властта.

Тази институция е Висшият съдебен съвет (ВСС) и големият ѝ проблем е, че контролът върху нея обикновено се държи от политиците, които трябва да бъдат разследвани за корупция.

Това се случва не само през 11-те членове във ВСС, които се избират от най-силните партии в Народното събрание, но и чрез последващия контрол на политическата и икономическата класа върху останалите 11 членове, избирани от магистратите.

Останалите трима членове на ВСС са най-силните хора в системата – главният прокурор и двамата шефове на върховните съдилища. По правило изборът на голяма част от тези най-силни магистрати от години се договаря по скъпи ресторанти или направо в Министерския съвет.

Сега премиерът Румен Радев и неговата партия “Прогресивна България” имат една основна задача, поставена от българските избиратели – да премахнат модела “Борисов – Пеевски”, асоцииран с брутална безпардонна корупция, и да вкарат в затвора поне част от виновните.

Самият Радев обеща провеждане на съдебната реформа, която единствена може да отключи обещаната борба с олигархията.

За тази цел трябва да прочисти съдебната система от аватарите на този корупционен модел, които пречат на постигането на поне частична справедливост. За да прочисти съдебната система, ПБ трябва да избере мнозинство от нормални и морални членове на Висшия съдебен съвет, които да започнат този процес. Толкова е просто, но се оказва невъзможно трудно от десетилетия.

Обикновено малка част от българите следят какво става в тази институция, която в продължение на години излъчва сигнали за тежка сенилност и необратима морална деградация.

Опозицията на статуквото във ВСС се представлява от хора, които са по-малко от пръстите на едната ръка. Срещу тях в продължение на осем години работи мнозинство, прекрачило много граници, включително изтърпяването на незаконен главен прокурор. Немислим прецедент в страна от Европейския съюз.

Дали това ще се промени?

Премиерът Румен Радев обясни, че не желае ключовите избори за членове на Висшия съдебен съвет да се превърнат в “инструмент за партийно надлъгване”.

“Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на новия ВСС”, обясни той.

Според премиера, ако целта на политическите сили действително е да бъдат избрани най-подходящите кандидати, те не би трябвало да допускат блокиране на процедурата.

Въпреки че позицията на премиера Радев звучи съвсем принципно, два дни по-рано “Прогресивна България” издигна цели 11 кандидати за членове на ВСС. Толкова е цялата парламентарна квота в управленския орган на съдебната власт, въпреки че “Прогресивна България” няма достатъчно гласове да направи сама този избор.

Изборът може да бъде направен с два вида партийни договорки. Едната с “Продължаваме промяната” и “Демократична България”, другата, задкулисна – с Бойко Борисов, който вече обеща подкрепата на ГЕРБ, ако Радев реши да заобиколи т.нар. реформатори.

И докато Радев обяснява, че не иска партийно надлъгване, което с думи прости означава останалите да правят това, което той иска, в самата “Прогресивна България” явно тече брутално вътрешнопартийно надлъгване.

Вътрешни лобита?

Абсолютно невъзможно е “Прогресивна България” да е стигнала до 11-те кандидати, които предложи с единодушие. Техните имена и биографии ясно говорят, че лобитата вътре в самата партия вече са парцелирали на квотен принцип ВСС.

С много голяма степен на вероятност може да се предположи, че няма как един и същи човек да предложи съдия Стефан Милев и адв. Петьо Славов, примерно.

Кариерата на съдия Стефан Милев се ускори рязко преди девет години благодарение на неформалното мнозинство около тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров във Висшия съдебен съвет. Макар да има по-малко от година стаж като съдия, през 2017 г. Милев бе назначен за временен председател на Софийския районен съд, който е най-големият в България.

През това време т.нар. “чугунено мнозинство” в компрометирания ВСС се опитваше да потуши съдийския бунт срещу политиката на съдебното статукво. През декември 2016 г. тогавашният съдия Методи Лалов инициира най-големия съдийски протест до момента пред сградата на ВСС, изкарвайки на улицата стотици магистрати и съдебни служители срещу зависимостите в съдебната система.

Отговорът на ВСС бе да назначи бившия прокурор Стефан Милев за временен шеф на Софийския районен съд. ВСС напълно игнорира мнението на редовите съдии от районния съд. След това Милев инициира дисциплинарни производства срещу част от бунтарите, включително Методи Лалов, който по-късно напусна съдебната система и опита неуспешно политическа кариера в “Да, България”.

Тази случка отпреди близо 10 години изглежда като всичко, от което “Прогресивна България” обещава да избави съдебната ни система.

В същото време ПБ издига за съдебен кадровик и дългогодишния столичен адвокат Петьо Славов. Той е бил заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията между 1998 и 2003 година, а сега е част от антикорупционната организация “Прозрачност без граници”.

Преди 10 години Славов открито говори за лобито на Цацаров в Народното събрание, което блокира съдебната реформа. Славов открито критикува реакцията на властите по потулената афера “Мишо Бирата”.

В листата на ПБ има още “реформатори” и други “проблемни кандидати”. Звучи напълно невъзможно те да са хрумнали в главата на един сив кардинал в партията на Радев. Явно е, че има лоби на статуквото и в ПБ. А премиерът вече е допуснал партийно надлъгване за ВСС – вътре в своята партия.

Въпросът е до какво ще доведе това надлъгване. ПБ има 131 гласа, но се нуждае от 160 за избор на членове на ВСС. Това може да стане с гласовете на ПП и ДБ или с гласовете на Борисов и Пеевски. Изборът е в ръцете на премиера Радев.

Договорките

"Аз се надявам да има разум да не се блокира процесът (за избор на ВСС), да не се използва за тяснопартийни нужди и за идеологическа пропаганда, а да се придържаме всички към тези всеобхватни критерии, които ще се приложат към новия избор, и той да бъде обективен", призова премиерът Радев в петък.

Сигурно е, че “Демократична България” ще настоява за избора във ВСС на своите трима кандидати, които имат ясен реформаторски профил. Това са двамата бивши министри на правосъдието и вътрешните работи Андрей Янкулов и Емил Дечев, както и бившият председател на Съюза на съдиите Таня Радуловска, за членове на Висшия съдебен съвет.

По-рано Андрей Янкулов и Таня Радуловска бяха издигнати за членове на ВСС, подкрепени от седем антикорупционни неправителствени организации. Емил Дечев, който в момента е действащ съдия, е пряко номиниран от “Да, България”.

В качеството си на вътрешен министър в служебния кабинет “Гюров” Емил Дечев се превърна в една от най-рейтинговите фигури. След парламентарните избори той бе широко признат, включително от водещите фигури в “Прогресивна България”, като човекът, който е успял да спре масовото купуване на гласове на изборите.

Дали премиерът Радев наистина желае да спре партийното овладяване на ВСС ще стане ясно при самото гласуване. Ако надделеят гласовете за запазване на статуквото в системата, “Прогресивна България” ще се нареди в дългата редица от управляващи партии, които виждат контрола върху съдебната власт като гаранция за собственото си оцеляване.

А това не работи точно така. Питайте Иван Гешев.