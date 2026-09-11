От началото на нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. общите загуби на Русия възлизат на 1,5 милиона военнослужещи, от които една трета, или половин милион, са убити. Това заяви началникът на Генералния щаб и командващ въоръжените сили на Великобритания, маршалът от авиацията сър Ричард Найтън, цитиран от Sky News.

Основните загуби руските войски са понесли от началото на 2023 г., когато започна позиционната война на изтощение. За това време, по думите на Найтън, те са успели да завземат едва 2% от украинската територия.

"Смятам, че тези цифри ясно показват безсмисленото и напразно прахосване на човешки живот заради толкова незначителен напредък и постигането на незаконната цел на президента Путин", заяви Найтън.

Имайки предвид половин милион руски войници, убити във войната, той добави:

"Това означава, че в цяла Русия по стените на опустелите и потънали в мрак домове висят половин милион снимки. Това означава, че половин милион семейства никога повече няма да видят своите бащи, синове, братя или съпрузи."

Започнатата от Путин война продължава вече по-дълго и от Великата отечествена война, и от Първата световна война, а той не възнамерява да я прекрати.

Напротив, след неотдавнашните посещения в Москва на директора на ЦРУ Джон Ратклиф и пратениците на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, Путин само засили обстрела на Украйна и е решил да увеличи натиска както на фронта, така и чрез ескалация на хибридната война в Европа, съобщиха западни медии, позовавайки се на западни представители и разузнавачи, както и на хора, близки до Кремъл.

Заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби, който в Пентагона отговаря за разработването на политиката, включително за приоритетите на американските въоръжени сили и разполагането на войски, заяви на неотдавнашното заседание на Контактната група по отбраната на Украйна:

"Трябва да сме готови за продължителен конфликт и за това, че нуждите на Украйна ще продължат да съществуват през следващите месеци и години, както и за други вероятни непредвидени обстоятелства. Не можем да предвидим кога ще приключи тази трагична война."

Путин настоява, че каквито и да било мирни преговори могат да започнат сериозно едва след като той завземе целия Донбас или украинските власти се съгласят да му предадат все още неокупираните територии в региона.

Междувременно срокът за завладяването на цялата Донецка област вече е отложен за 16-и път — този път за началото на пролетта на 2027 г.

Съвместният проект на "Медиазона" и Би Би Си е успял към 11 септември да потвърди случая на загинали във войната срещу Украйна. Това е минималният потвърден брой смъртни случаи, като журналистите посочват, че не всички случаи стават публично известни.

Изчисленията въз основа на наследствени дела дават приблизителна цифра от 352 хиляди души.

Загубите на фронта продължават да растат: през юли и август те са надхвърлили 40 хиляди души за втори пореден месец.