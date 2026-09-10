Организира се протест в защита на Георги Ангелов и срещу "рекомунизацията" в БНТ

Скандалът около отстраняването на дългогодишния водещ на "Истори.БГ" Георги Ангелов от предаването на БНТ продължава да се разраства. След като в сряда журналистът обяви, че вече няма да води едно от най-успешните предавания и от ефир ще бъде свалено и другото му предаване "До Европа и напред", вече се организира протест в негова защита, а отворено писмо призовава за отмяна на решението на БНТ.

Новината предизвика бурни реакции, а от обществената телевизия излязоха с позиция, че предстоят различни програмни промени и затова Ангелов вече няма да води "История.БГ".

В сряда от БНТ заявиха, че няма да отстраняват дългогодишните си журналисти, какъвто е и Ангелов, а на него му е предложено да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на обществената телевизия.

Ден по-късно вече е организиран протест в негова защита, а група писатели, преводачи и учени излязоха с отворено писмо срещу решението на ръководството на БНТ, определяйки го като "рекомунизация".

От "Демократи за силна България" (ДСБ) пък обявиха, че сезират Европейската комисия (ЕК) и Европейския съвет за медийните услуги и очакват отговор от БНТ за свалянето на журналиста. Партията обяви, че ще внесе сигнал и до Съвета за електронни медии (СЕМ) с искане на проверка на решението.

Регулаторът обсъди въпроса на заседанието си в четвъртък и стана ясно, че ще изслуша генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова и Управителния съвет на обществената медия за планираните програмни промени и освобождаването на Ангелов.

Протест и отворено писмо в защита на Ангелов

В четвъртък сутрин писатели, преводачи и учени разпространиха отворено писмо, с което призовават генералният директор на БНТ да размисли за отстраняването на Ангелов като водещ на двете предавания.

"Г-н Георги Ангелов не се нуждае от представяне. Той е не само едно от най-разпознаваемите лица в съвременната ни журналистика, но и забележителен преводач на френскоезична литература с огромен принос за българската култура", гласи част от отвореното писмо.

Според подписалите го отстраняването на Ангелов от ефира на БНТ буди недоумение "особено заради приноса му в обогатяването на познанията в областта на културната и политическата история, за което са свидетелство записите на неговите предавания през годините досега".

"За нас няма съмнение, че отстраняването от ефир на знакова фигура като Георги Ангелов е в синхрон с все по-настойчивите опити за рекомунизация на страната ни и за нейното отделяне от европейската цивилизация. Усилията за пренаписване на българската и световната история в синхрон със съветските директиви са ни добре познати от времето на комунизма в България", се отбелязва в писмото.

Подписалите го, чийто брой продължава да расте, призовават "да не допуска срамът от посткомунистически директиви от Русия на Путин да ни лишат отново от национална памет и достойнство".

"Призоваваме Ви, г-жо Милотинова, да отмените отстраняването на г-н Георги Ангелов и по този начин да защитите и Вашето почтено име на отличен журналист, и свободата на словото в българския национален ефир, като откажете да го превръщате в залог на политическата конюнктура и конформизма", завършва писмото.

Същевременно бившият дипломат на България в Русия и настоящ водещ на предаването "Алтернативата" Илиян Василев организира протест в защита на Ангелов, редакционната независимост и свободата на словото.

Протестът е под наслов "БНТ – обществена телевизия или телевизия на властта" и ще се проведе в понеделник (14 септември) от 19:30 часа пред сградата на обществената телевизия на ул. "Сан Стефано" №29.

ДСБ сезира Европейската комисия, иска проверка от СЕМ

Казусът придоби и политически измерения, след като първо от "Да, България" излязоха с позиция във вторник вечер, а в сряда ДСБ обявиха, че ще сезират Европейската комисия и ще внесат сигнал до СЕМ с искане за проверка дали решението не е взето в резулатат на политически натиск.

"Обяснението на БНТ за свалянето на Георги Ангелов от ефир потъва в толкова словесна мъгла, че скрива единствения важен отговор: защо е отстранен? Има ли конкретна професионална причина, или откровеното му критично отношение към властта е станало непоносимо?", попитаха от "Да, България". Според партията и правителството дължи отговор за поведението си заради оценките на вицепремиера Иво Христов спрямо различни медии и журналисти.

"Когато говориш от върха на изпълнителната власт, размаханият пръст има тежест. Ръководствата го виждат. Редакторите го разбират", посочват от "Да, България"

Известният с антиевропейските си позиции вицепремиер наскоро обяви, че олигархията е превзела българските медии и похвали единствено БНТ.

Коалиционните партньори на "Да,България" от ДСБ обявиха няколко мерки, които формацията ще предприеме заради отстраняването на Ангелов. Освен сигнала до СЕМ и сезирането на Европейската комисия, партията ще сериза и Европейския съвет за медийни услуги за нарушение на Европейския акт за свободата на медиите.

Формацията ще поиска писмено обяснение от ръководството на БНТ за мотивите и процедурата по вземане на решението и ще постави въпроса и в парламента чрез

въпрос към отговорните институции за независимостта на обществените медии.

Според ДСБ свалянето на Георги Ангелов от ефир е поредният удар по независимостта на БНТ и "сигнал с ясен политически смисъл, който се вписва в по-широка тенденция от последните месеци".

Партията също акцентира върху ролята и изказванията на вицепремиера Иво Христов.

"Вицепремиерът вече публично разделя журналистите на професионалисти и такива, които определя като пропагандатори, включително в интервю за БНР. Това е недопустима намеса на изпълнителната власт в редакционната политика на обществените медии и опит да се определя кой има право на глас в публичното пространство", заявяват от ДСБ, които заявяват, че ще оповестява публично всеки следващ случай на натиски върху журналисти в обществените медии.

СЕМ ще изслуша Милотинова

Впоследствие стана ясно, че СЕМ ще изслуша ръководството на БНТ за програмните промени, касаещи и отстраняването на Георги Ангелов.

Темата беше включена като първа точка в дневния ред на регулатора по предложение на Пролет Велкова, която изтъкна, че до момента не са известни основанията за освобождаването на Ангелов и определи като необходимо ръководството на БНТ да даде яснота по случая.

Тя предложи СЕМ да изпрати писмо до генералния директор на БНТ Милена Милотинова, като поиска писмено обяснение за основанията за кадровото решение, но предложението ѝ не беше прието, след като председателя на СЕМ Габриела Наплатанова и членовете Симона Велева и Къдринка Къдринова се въздържаха.

Според Къдринкова, която стана члн на СЕМ от президентската квота на Румен Радев през 2024 г., това е "поредният случай, в който се вижда не толкова обществена, колкото политическа реакция.

"Аз съм крайно смутена от това, че Съветът за електронни медии някак си се превръща в тенденция да бъде ехо на политически декларации, позиции, оценки“, каза тя, цитирана от БТА.

Според нея фактът, че политици, включително политически лидери, вземат отношение по случая и определят решението като политически мотивирано, „не прави особено добра услуга на журналистическия авторитет на Георги Ангелов“.

Тя допълни, че отчетът на ръководството на БНТ ще бъде представен пред СЕМ скоро и тогава може да бъде поставен въпросът за промените и да бъдат поискани подробности за взетите решения.

Според Къдринова политиците имат право да изразяват своите позиции, но това не трябва да влияе върху работата на медийния регулатор.

"За мен всякакви опити председателят на СЕМ и генералният директор на Българската национална телевизия да бъдат привиквани в Народното събрание в кампания, за да може да се използва този случай за политически дивиденти и да бъде изопачен като цензура, са спекулативни и представляват груба намеса в автономността както на регулатора, така и на Българската национална телевизия“, каза Симона Велева, която стана член на СЕМ от парламентарната квота на "Продължавам промяната".

По думите ѝ парадоксално се употребява политически натиск Ангелов да бъде запазен в телевизията.

"Разбирам, че когато един журналист в началото на програмния сезон се оплаче, че е бил премахнат от екран и това е политически мотивирано, той има своите основания да мисли така и трябва да бъде защитен“, каза тя, но изтъкна позицията на БНТ, че журналистът не е представил концепция за бъдещето на предаването.

Според нея е добре СЕМ да покани генералния директор на БНТ да даде становище по въпроса, но регулаторът трябва да застане зад него.

"Защото тогава, когато българските данъкоплатци искат отговор на кадрови решения в Българската национална телевизия, това е легитимно и може да се случи в рамките на Съвета за електронни медии и в основните законови форми. Но когато председателят на СЕМ и шефът на телевизията биват привикани в парламента да се обясняват защо е взето едно или друго решение, това вече наистина е форма на политически натиск“, каза тя.

Председателят на СЕМ Габриела Наплатанова също заяви, че програмните промени в БНТ могат да се аргументират по време на отчета на шестте месеца от управлението на генералния директор на обществената медия заедно с новият управителен съвет.

"Право на генералния директор на една обществена медия е да подбира екипа си - и според Закона за радио и телевизия, и според Европейския акт за свобода на медиите, и според вътрешните етични и организационни правилници на БНТ, служителите в обществената медия не могат да приемат указаия отвън в журналистическата си работа и в редакционната си решения и се насърчава и ще се насърчава тази независимост“, каза тя.