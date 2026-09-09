"Ужасно и непоносимо". В Киев заради руските удари възникна недостиг на хранителни продукти

През август и септември руската армия е унищожила или повредила складове и логистични центрове на всички основни вериги супермаркети в Украйна, сред които "Силпо", АТБ, Novus и "Фора", заяви пред The Guardian министърът на аграрната политика и продоволствието Тарас Висоцки. По думите му тази вълна от удари е станала "най-масирана от началото на пълномащабното нахлуване". Под ударите са попаднали и складове с медикаменти, включително такива на Световната здравна организация (СЗО).

Киев се превърна в основна цел на последната вълна от атаки, заради които рафтовете в много супермаркети частично са останали празни, съобщава от украинската столица кореспондентът на The Guardian. Русия иска "да направи живота ни ужасен и непоносим и това ѝ се получава", оплакала се пред изданието 68-годишната пенсионерка Валентина Свешникова.

Неотдавнашните посещения в Москва на директора на ЦРУ и представителите на Доналд Тръмп само са укрепили решимостта на Владимир Путин не просто да продължи войната, но и да предприеме ескалация, съобщават западни медии, позовавайки се на представители на властите и разузнавателните служби на страни от НАТО, както и на хора, близки до Кремъл.

След като не е постигнал резултати с организирания миналата зима "студеномор", той сега иска да направи живота на украинското цивилно население още по-непоносим. Путин се надява, че като остави Киев през зимата без храна и отопление, подобно на действията на нацистите по време на обсадата на Ленинград, ще успее до пролетта да предизвика масово недоволство, което да принуди украинските власти да направят отстъпки.

Цените на хранителните продукти в Украйна вече са започнали да се повишават, макар че това се дължи не толкова на недостига вследствие на руските удари, колкото на разходите за преструктуриране на логистичните вериги, казва Дмитрий Кримски, съосновател на компанията "Бюро за вино", която притежава мрежата за премиум алкохол GoodWine. Един от складовете ѝ край Киев е бил поразен на 1 септември, като щетите се оценяват на 4 милиона евро.

Това обаче не е първият подобен случай. След руското нахлуване през 2022 г. GoodWine е загубила 1,6 милиона бутилки при бомбардировката на склад, като щетите са възлизали на 15 милиона евро. През юли тази година компанията е загубила продукция за още 1,5 милиона евро вследствие на обстрел.

Кримски смята, че ще му се наложи да повиши цените с 5%, тъй като обмисля преместване на складовете в Полша, използване на подземни хранилища и разпределяне на стоките между няколко по-малки склада. Като цяло той очаква цените на хранителните продукти да скочат с до 15% заради последните руски удари.

Министър Висоцки смята, че негативният ефект ще бъде значително по-малък — около 2,5%:

"Ако през 2022 г. противникът нанасяше удари основно по инфраструктурата за износ на селскостопанска продукция, а през следващите години разрушаваше енергийния сектор, то атаките през август–септември 2026 г. представляват системни удари по системата за осигуряване на жизнените потребности на цивилното население. Противникът целенасочено се опитва да унищожи логистиката, която осигурява на украинските градове храна."

В нощта срещу 3 септември край Киев е бил поразен и един от основните складове на Световната здравна организация (СЗО), в който са се съхранявали хуманитарни медицински пратки, съобщи Reuters. По-рано, през август, под ударите е попаднал хуманитарен склад на СЗО в Днипро. По данни на организацията в резултат на атаката е била унищожена половината от медицинските материали и оборудването, предназначени за оказване на помощ на около 225 000 души.

Тези атаки са част от по-мащабната руска тактика за подкопаване на хуманитарните операции в Украйна, заяви тогава говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер:

"През 2026 г. са регистрирани най-малко 20 удара по складове с хуманитарни товари, включително 15 атаки срещу складове с медикаменти и други медицински материали."

Но сегашните обстрели на обекти от хранителния сектор "не са първите атаки по време на войната", заявява пред The Guardian 36-годишната мениджърка в туристическия сектор Елена Жук, докато пазарува на централния фермерски пазар в Киев:

"Ще оцелеем. Няма да умрем от глад."